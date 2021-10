Соучек перенес пластическую операцию

Полузащитнику "Вест Хэма" Томашу Соучеку потребовалась пластическая операция, после травм, полученных в матче Премьер-Лиги против "Эвертона".

В минувший уикенд Соучек помог "молотобойцам" одержать победу 0:1 на "Гудисон Парк", однако во втором тайме этого матча Томаш серьезно пострадал, получив шипами бутсы по лицу от нападающего "ирисок" Саломона Рондона.



Соучек получил множественные рассечения около глаза, носа и губ, в результате чего был вынужден обратиться к пластическому хирургу.



Операция прошла успешно, 26-летний чех уже возобновил тренировки и даже может сыграть против "Генка" в Лиге Европы в четверг.



"Томаш в порядке. Ему было немного больно. Ему зашили его губу, щеку и нос. Он в порядке".



"Не думаю, что эти травмы могут хоть как-нибудь помешать ему сыграть. Вопрос лишь в том, дадим мы ему отдохнуть или нет. Сам Томаш хочет сыграть", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса Sky Sports.





A few more stitches on my face, to add to my collection. I never give up for any reason. Great win lads and keep up the good work. Don’t worry, I am still alive pic.twitter.com/TbwPdYX0wd