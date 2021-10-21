Скоулз: "Сульшер не доверяет Погба"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не доверяет Полю Погба в качестве центрального полузащитника.

В матче Лиги Чемпионов против "Аталанты" накануне Сульшер предпочел доверить центр поля Фреду и Скотту Мактоминею, тогда как Погба оставил на скамейке запасных.



Скоулзу кажется, что у Поля было достаточно шансов проявить себя в этой роли, однако 28-летний француз исчерпал свой кредит доверия.



"Он (Сульшер) просто не доверяет Погба на этой позиции. Думаю, он пытался доверять ему, он дал ему так много шансов, и он очень хотел, чтобы это сработало, но он видит недостаток дисциплины у Погба на этой позиции".



"Сегодня вечером это могло бы дорого стоить, потому что это такой важный матч для него (Сульшера). Когда тренер недостаточно верит в своего игрока, это никогда не бывает хорошо. Погба будет расстроен, но он должен взять себя в руки и отреагировать", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.