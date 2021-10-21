Моуриньо исключает свой переход в "Ньюкасл"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо исключил свой переход в "Ньюкасл".

После известия о смене владельцев "Ньюкасла" Моуриньо вдруг признался, что у него есть "эмоциональная связь" с "сороками" благодаря легендарному сэру Бобби Робсону, у которого он работал переводчиком и ассистентом.

В среду позиция главного тренера "Ньюкасла" стала вакантной, потому что "сороки" по обоюдному согласию сторон попрощались со Стивом Брюсом. Однако Моуриньо вовсе не собирается на "Сент-Джеймс Парк".

"Могу ли я оставить "Рому" ради "Ньюкасла"? Нет. Абсолютно нет".

"Я заключил контракт на три года, и ничто не сможет заставить меня бросить этих парней", — сообщил Моуриньо Sky Italy.


Метки Моуриньо, Ньюкасл, Рома, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2021 09:00

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  1. redevils7 21.10.2021 10:00 # redevils7
    походу маур жалеет, что не подождал не много и мог возглавить Императоров))

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  2. superglor 21.10.2021 09:14 # superglor
    Такой дурень, просто ппц.

    Мог тренировать ПСЖ, Реал или Ньюкасл, а вместо этого подписался на три года в какую-то Рому с бомжами в составе.

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