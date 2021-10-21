Моуриньо исключает свой переход в "Ньюкасл"
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо исключил свой переход в "Ньюкасл".
После известия о смене владельцев "Ньюкасла" Моуриньо вдруг признался, что у него есть "эмоциональная связь" с "сороками" благодаря легендарному сэру Бобби Робсону, у которого он работал переводчиком и ассистентом.
В среду позиция главного тренера "Ньюкасла" стала вакантной, потому что "сороки" по обоюдному согласию сторон попрощались со Стивом Брюсом. Однако Моуриньо вовсе не собирается на "Сент-Джеймс Парк".
"Могу ли я оставить "Рому" ради "Ньюкасла"? Нет. Абсолютно нет".
"Я заключил контракт на три года, и ничто не сможет заставить меня бросить этих парней", — сообщил Моуриньо Sky Italy.
21.10.2021 09:00
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Последние комментарии:
походу маур жалеет, что не подождал не много и мог возглавить Императоров))
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Такой дурень, просто ппц.
Мог тренировать ПСЖ, Реал или Ньюкасл, а вместо этого подписался на три года в какую-то Рому с бомжами в составе.
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