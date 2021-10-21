"Ньюкасл" попросил своих фанатов не наряжаться арабами

"Ньюкасл" попросил своих фанатов не надевать традиционную арабскую одежду на матчи.

После смены владельцев клуба фанатов "Ньюкасла" охватила настоящая арабомания. Фанаты вышли к "Сент-Джеймс Парк" праздновать расставание с ненавистным Майком Эшли, нарядившись в робы и головные платки, свойственные жителям арабских стран.



Это веселье продолжилось на домашнем матче против "Тоттенхэма" в минувший уикенд, слегка задев чувства инвесторов из Саудовской Аравии.



"Ньюкасл" любезно просит болельщиков воздержаться от использования традиционной арабской одежды или ближневосточных головных уборов на матчах, если вы не носите эти атрибуты обычно".



"Никто из новых владельцев не оскорбился каким-либо образом от празднований фанатов с использованием этих атрибутов. Этот жест был сочтен позитивным и доброжелательным по своей сути".



"Однако остается вероятность, что для других такая одежда покажется неприемлемой или оскорбительной с культурной точки зрения", — говорится в заявлении "сорок".