Сульшер: "Роналду делал все, что должен делать центральный нападающий"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заступился за своего нападающего Криштиану Роналду после победы 3:2 над "Аталантой" в Лиге Чемпионов.

В последнее время Роналду немало критиковали, указывая на то, что Криштиану не является командным игроком, не трудится без мяча, не прессингует.



Роналду отреагировал на это победным голом против "Аталанты", завершив камбэк "красных дьяволов", и это дало Сульшеру основание, чтобы ответить критикам 36-летнего португальца.



"Криштиану великолепно играет на острие атак. Если кто-нибудь хочет раскритиковать его самоотдачу и трудолюбие, то просто посмотрите этот матч. Посмотрите, сколько он бегает".



"Я очень, очень доволен, как он вел игру впереди. Как мы и просили, он совершал рывки по флангам, опускался вглубь и больше прессинговал, потому что мы играем дома".



"Он даже возвращался в свою вратарскую, оборонялся и блокировал мячи в концовке. Вы могли видеть его ускорения".



"Он делал все, что должен делать центральный нападающий, он вел игру впереди и оборонялся, а его гол — это то, что он делает лучше всего", — цитирует Сульшера ESPN.