Тухель подтвердил травмы Лукаку и Вернера

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил потерю с травмами нападающих Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.

Четырежды отличившись в четырех первых матчах сезона за "Челси", сейчас Лукаку не может забить уже семь поединков кряду, однако седьмой из них — против "Мальме" в Лиге Чемпионов — был завершен для Ромелу уже в середине первого тайма.



В эпизоде с заработанным пенальти Лукаку неудачно подвернул свою правую лодыжку. Ромелу покидал поле "Стэмфорд Бридж", хромая.



Еще до перерыва травмировался и Вернер, дернув заднюю поверхность бедра. После победы со счетом 4:0 Тухель предположил, что оба игрока могут пропустить недели.



"Если бы я знал заранее, я бы не стал его (Лукаку) выпускать. Однако невозможно знать заранее. Мы в нем нуждались, и он очень сильно начал матч. Я поговорил с ним об этой ситуации, о его психологической усталости, но он наш 9-й номер и фокусная точка наших атак".



"Он получил травму не из-за психологической усталости. Просто он слегка переиграл в футбол, и это мое мнение. Возможно, я даже не прав. Однако это был момент, чтобы вселить в него уверенность и позволить сыграть. Я не жалею об этом, такого рода вещи случаются. Это невезение".



"Ромелу подвернул свою лодыжку из-за фола в штрафной, а Тимо повредил заднюю поверхность бедра. Им обоим потребуется некоторое время. Нам нужно обследовать их, чтобы сказать точнее, но несколько матчей они пропустят", — цитирует Тухеля Sky Sports.