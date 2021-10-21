"Челси" разгромил "Мальме", не напрягаясь

Андреас Кристенсен "Челси" одержал очень комфортную домашнюю победу над "Мальме" в Лиге Чемпионов со счетом 4:0.

Вопреки ожиданиям, главный тренер "синих" Томас Тухель не стал давать отдых Ромелу Лукаку, оставив того в стартовом составе. Вернулись в команду Андреас Кристенсен, Тиаго Силва, Антонио Рюдигер, Жоржиньо и Мейсон Маунт.

"Челси" мощно начал матч, сразу же принявшись напрягать защитников "Мальме", и уже на девятой минуте счет был открыт. Силва вернул в штрафную обитый за пределы площадки мяч, а Кристенсен нанес удар с отскоком от газона из района 11-метровой отметки — 1:0.

Хозяева не стали сбавлять обороты, и на 18-й минуте защитник гостей только фолом смог остановить рвавшегося к воротам Лукаку. Жоржиньо четко исполнил пенальти — 2:0.

В остатке первого тайма "синие" почти не уходили с чужой половины поля, но самыми заметными событиями в этот период стали вынужденные замены Лукаку и Тимо Вернера по причине травм.

В начале второго тайма "Челси" удалась быстрая контратака. Каллум Хадсон-Одои протащил мяч вперед, затем сделал передачу на левый край штрафной подключившемуся Каю Хаверцу, а тот подсек снаряд перед голкипером — 3:0.

На 55-й минуте Рюдигер открылся на позиции нападающего и не смог нормально пробить из-за толчка в спину. Но это увидел рефери, указав на 11-метровую отметку, откуда Жоржиньо оформил дубль — 4:0.

Заключительные полчаса прошли в невысоком темпе. "Мальме" по-прежнему был беспомощен, так ни разу и не пробив в створ ворот Эдуара Менди.

"Челси" победил в доминирующей манере, и единственная ложка дегтя связана с травмами Лукаку и Вернера.

"Челси" (Англия) — "Мальме" (Швеция) — 4:0 (2:0)

Голы: Кристенсен 9, Жоржиньо 21 (пен), Хаверц 48.

"Челси": Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта (Джеймс 66), Канте (Ньигес 65), Жоржиньо, Чилуэлл (Алонсо 66), Маунт, Вернер (Хадсон-Одои 44), Лукаку (Хаверц 23).

"Мальме": Далин (Диавара 45), Лассе Нильсен, Брурссон, Ольссон, Ларссон, Инносент, Кристиансен (Налич 58), Пенья (Ракип 58), Бергет (Мойсандер 84), Чолак, Бирманчевич (Абубакари 45).

Предупреждения: Лассе Нильсен, Ларссон, Кристиансен.


Метки Лига Чемпионов, Мальме, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2021 00:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 21.10.2021 00:10 # skydreams
    Мальме це пздц. Лукаку и Вернеру здоровья

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  2. chebrec 21.10.2021 00:01 # chebrec
    Аристократы.

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  3. hachidlo 21.10.2021 00:00 # hachidlo
    Так и надо этим сконским, а то нихера не понятно, что они говорят на своём диалекте.

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  4. danny949494 21.10.2021 00:00 # danny949494
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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