"Челси" разгромил "Мальме", не напрягаясь

"Челси" одержал очень комфортную домашнюю победу над "Мальме" в Лиге Чемпионов со счетом 4:0.

Вопреки ожиданиям, главный тренер "синих" Томас Тухель не стал давать отдых Ромелу Лукаку, оставив того в стартовом составе. Вернулись в команду Андреас Кристенсен, Тиаго Силва, Антонио Рюдигер, Жоржиньо и Мейсон Маунт.



"Челси" мощно начал матч, сразу же принявшись напрягать защитников "Мальме", и уже на девятой минуте счет был открыт. Силва вернул в штрафную обитый за пределы площадки мяч, а Кристенсен нанес удар с отскоком от газона из района 11-метровой отметки — 1:0.



Хозяева не стали сбавлять обороты, и на 18-й минуте защитник гостей только фолом смог остановить рвавшегося к воротам Лукаку. Жоржиньо четко исполнил пенальти — 2:0.



В остатке первого тайма "синие" почти не уходили с чужой половины поля, но самыми заметными событиями в этот период стали вынужденные замены Лукаку и Тимо Вернера по причине травм.



В начале второго тайма "Челси" удалась быстрая контратака. Каллум Хадсон-Одои протащил мяч вперед, затем сделал передачу на левый край штрафной подключившемуся Каю Хаверцу, а тот подсек снаряд перед голкипером — 3:0.



На 55-й минуте Рюдигер открылся на позиции нападающего и не смог нормально пробить из-за толчка в спину. Но это увидел рефери, указав на 11-метровую отметку, откуда Жоржиньо оформил дубль — 4:0.



Заключительные полчаса прошли в невысоком темпе. "Мальме" по-прежнему был беспомощен, так ни разу и не пробив в створ ворот Эдуара Менди.



"Челси" победил в доминирующей манере, и единственная ложка дегтя связана с травмами Лукаку и Вернера.



"Челси" (Англия) — "Мальме" (Швеция) — 4:0 (2:0)



Голы: Кристенсен 9, Жоржиньо 21 (пен), Хаверц 48.



"Челси": Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта (Джеймс 66), Канте (Ньигес 65), Жоржиньо, Чилуэлл (Алонсо 66), Маунт, Вернер (Хадсон-Одои 44), Лукаку (Хаверц 23).



"Мальме": Далин (Диавара 45), Лассе Нильсен, Брурссон, Ольссон, Ларссон, Инносент, Кристиансен (Налич 58), Пенья (Ракип 58), Бергет (Мойсандер 84), Чолак, Бирманчевич (Абубакари 45).



Предупреждения: Лассе Нильсен, Ларссон, Кристиансен.