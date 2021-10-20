"Юнайтед" победил "Аталанту", несмотря на дефицит в два гола к перерыву

Криштиану Роналду Проиграв первый тайм домашнего матча Лиги Чемпионов против "Аталанты" со счетом 0:2, "Манчестер Юнайтед" нашел в себе силы совершить камбэк и вырвать победу — 3:2.

Впервые в сезоне в стартовом составе "красных дьяволов" вышел Маркус Рэшфорд. Вернулись в команду Фред и Скотт Мактоминей.

Первый опасный момент возник уже на третьей минуте, когда Рэшфорд вышел один на один, но пробил мимо ворот. Впрочем, это не имело значения, так как лайнсмен уж поднял свой флажок.

Продолжить в том же духе "Юнайтед" не смог, а на 15-й минуте и вовсе пропустил. Это Марио Пашалич из вратарской ткнул мяч в ворота после прострела Давиде Дзаппакосты с правого края штрафной — 0:1.

После пропущенного гола "дьяволы" активизировались, стали много атаковать, но наиграли лишь на отраженный голкипером удар Криштиану Роналду, после чего пропустили во второй раз. Это Мерих Демирал опередил на втором этаже Харри Магуайра и головой замкнул подачу углового — 0:2.

Поведя с комфортным счетом, "Аталанта" закрылась и сосредоточилась на разрушении атак соперника. Хорошие моменты в остатке тайма имели Фред и Рэшфорд, но оба пробили мимо.

На второй тайм "Юнайтед" вышел более собранным и злым, и уже на 53-й минуте это принесло плоды. Бруну Фернандеш сделал роскошную передачу на Рэшфорда, который ворвался в штрафную по левому краю и внутренней стороной стопы закатил мяч в дальний угол ворот — 1:2.

Показалось, что "Аталанта" дрогнула. Гости стали уж слишком прижиматься к своим воротам, играя практически на отбой. На 58-й минуте Мактоминей просто простил соперника, пробив в штангу с близкого расстояния после передачи Роналду.

"Аталанта" выдержала этот сложнейший период, после которого даже принялась атаковать. Однако "дьяволы" всего лишь перевели дух и на 75-й минуте сравняли счет. После заброса в штрафную Эдинсон Кавани не смог укротить мяч, но тот дошел до Магуайра, который сразу пробил ногой — 2:2.

Однако ничейного результата хозяевам было мало. На 81-й минуте молчавший несколько матчей Роналду сказал свое веское слово, пробив головой посла навеса Люка Шоу — 3:2.

В концовке матча хозяева предпочли не рисковать, уверенно доведя дело до победы.

"Юнайтед" изрядно потрепал нервы своим болельщикам и, по правде говоря, провалил первый тайм. Но стоило "дьяволам" прибавить, и "Аталанта" прогнулась под этим давлением.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Аталанта" (Италия) — 3:2 (0:2)

Голы: Рэшфорд 53, Магуайр 75, Роналду 81 — Пашалич 15, Демирал 28.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред (Матич 88), Мактоминей (Погба 66), Гринвуд (Санчо 73), Фернандеш, Рэшфорд (Кавани 66), Роналду.

"Аталанта": Муссо, Де Рон, Демирал (Ловато 45), Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Копмейнерс (Пеццелья 80), Мэле, Пашалич (Малиновский 68), Иличич (Алексей Миранчук 68), Муриэль (Сапата 56).

Предупреждения: Шоу, Матич, Кавани — Пашалич, Ловато, Де Рон, Паломино.


Метки Аталанта, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2021 23:55

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 21.10.2021 00:34 # iskander8sg
    Челсе выиграл с разгромом, а на главной мю.
    Бля, миха это уже гон.
    Долбаный кликбайтер.

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  2. tursa 21.10.2021 00:33 # tursa
    Маэстро олег в деле

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  3. kipeloff89 21.10.2021 00:21 # kipeloff89
    Внимание! Кто считает что Сульшер должен остаться - ставим плюсики под этим комментом! Посчитаем сколько нас фанатов гения Олега!

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  4. antuanpdf 21.10.2021 00:20 # antuanpdf
    Оле все ещё имеет вес в команде, не зря они вышли и положили трёшку, ещё бы не положить, с таким то составом. Достучался до остолопов.
    Такие моменты хорошо мотивируют к дальнейшим победам. Лучше чем сидеть и смотреть на лузерный результат с еб@лом жабы

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  5. dexter 21.10.2021 00:18 # dexter
    Отставить увольнение! Такого топаря нужно оставлять.

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  6. selta 21.10.2021 00:15 # selta
    У Мальмё даже финал ЛЧ есть, эт не какая то аталанта без историй

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  7. ilovemanutd 21.10.2021 00:12 # ilovemanutd
    Я вижу здешних быдланов устроит, если за команду будут играть 11 зимбабвийцев гомосексуалистов и тренировать их будет фемка с красными волосами, главное чтобы те выигрывали трофеи.

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  8. zheka000000 21.10.2021 00:11 # zheka000000
    сосульшер ин

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  9. skydreams 21.10.2021 00:09 # skydreams
    Олег молодец!!! Щенячьим взглядом в перерыве все-таки убедил суперзвезд пока его не сливать. Красава!

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  10. gidro-met 21.10.2021 00:09 # gidro-met
    Какой же гений этот Сульшер!

    Браво, маэстро!

    1 место в группе, не то что Челси на втором!

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  11. brown-ale 21.10.2021 00:03 # brown-ale
    Новый контракт Оле!

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  12. knvlay 21.10.2021 00:03 # knvlay
    20.10.2021 23:55 #
    keane16

    Проигрывает Олег, выигрывают отдельные типы - логика олегнобителей, хотя мало кто отрицает, что структуры и отличительного рисунка игры нет и мыслей фонарь, но норм можно обоссать снова олеаутеров
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/89052/?c=1

    Т.е. буквально
    "Мало кто отрицает, что Олег не тренер, но норм можно пожрать говна опять"

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  13. mudv 21.10.2021 00:02 # mudv
    Думал ну наконецто отмучились. Ливеру всё равно сольёт команда вместе с сульшером.

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  14. superperez101 21.10.2021 00:02 # superperez101
    на каррикру оргия
    опять готовы всех порвать))

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  15. roberto-89 21.10.2021 00:01 # roberto-89
    Манков с победой , особенно нужно отметить заслугу Оле

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  16. superperez101 21.10.2021 00:00 # superperez101
    сульшер гениальный тренер

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  17. true-manc 20.10.2021 23:59 # true-manc
    Чисто тренерская победа Юнайтед.
    Наверняка Сульшер в лучших традициях Сера Алекса устроил дьяволятам фен в раздевалке, вправив мозги на место всем этим балбесам, с которыми ему приходится работать, и мотивировал их на сегодняшный грандиозный камбек.
    Сульшер - это характер. Сульшер - это МУжчина. Сульшера ни в коем случае увольнять нельзя.

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  18. slash-lfc 20.10.2021 23:59 # slash-lfc
    Ну Олег, ну топарь.

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  19. chebrec 20.10.2021 23:58 # chebrec
    Сульшер волшебник.

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  20. selta 20.10.2021 23:58 # selta
    Сульшер велик!
    Провел по губам всяких кинов и алкашов рюзких олеаутнутых

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