"Юнайтед" победил "Аталанту", несмотря на дефицит в два гола к перерыву
Проиграв первый тайм домашнего матча Лиги Чемпионов против "Аталанты" со счетом 0:2, "Манчестер Юнайтед" нашел в себе силы совершить камбэк и вырвать победу — 3:2.
Впервые в сезоне в стартовом составе "красных дьяволов" вышел Маркус Рэшфорд. Вернулись в команду Фред и Скотт Мактоминей.
Первый опасный момент возник уже на третьей минуте, когда Рэшфорд вышел один на один, но пробил мимо ворот. Впрочем, это не имело значения, так как лайнсмен уж поднял свой флажок.
Продолжить в том же духе "Юнайтед" не смог, а на 15-й минуте и вовсе пропустил. Это Марио Пашалич из вратарской ткнул мяч в ворота после прострела Давиде Дзаппакосты с правого края штрафной — 0:1.
После пропущенного гола "дьяволы" активизировались, стали много атаковать, но наиграли лишь на отраженный голкипером удар Криштиану Роналду, после чего пропустили во второй раз. Это Мерих Демирал опередил на втором этаже Харри Магуайра и головой замкнул подачу углового — 0:2.
Поведя с комфортным счетом, "Аталанта" закрылась и сосредоточилась на разрушении атак соперника. Хорошие моменты в остатке тайма имели Фред и Рэшфорд, но оба пробили мимо.
На второй тайм "Юнайтед" вышел более собранным и злым, и уже на 53-й минуте это принесло плоды. Бруну Фернандеш сделал роскошную передачу на Рэшфорда, который ворвался в штрафную по левому краю и внутренней стороной стопы закатил мяч в дальний угол ворот — 1:2.
Показалось, что "Аталанта" дрогнула. Гости стали уж слишком прижиматься к своим воротам, играя практически на отбой. На 58-й минуте Мактоминей просто простил соперника, пробив в штангу с близкого расстояния после передачи Роналду.
"Аталанта" выдержала этот сложнейший период, после которого даже принялась атаковать. Однако "дьяволы" всего лишь перевели дух и на 75-й минуте сравняли счет. После заброса в штрафную Эдинсон Кавани не смог укротить мяч, но тот дошел до Магуайра, который сразу пробил ногой — 2:2.
Однако ничейного результата хозяевам было мало. На 81-й минуте молчавший несколько матчей Роналду сказал свое веское слово, пробив головой посла навеса Люка Шоу — 3:2.
В концовке матча хозяева предпочли не рисковать, уверенно доведя дело до победы.
"Юнайтед" изрядно потрепал нервы своим болельщикам и, по правде говоря, провалил первый тайм. Но стоило "дьяволам" прибавить, и "Аталанта" прогнулась под этим давлением.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Аталанта" (Италия) — 3:2 (0:2)
Голы: Рэшфорд 53, Магуайр 75, Роналду 81 — Пашалич 15, Демирал 28.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред (Матич 88), Мактоминей (Погба 66), Гринвуд (Санчо 73), Фернандеш, Рэшфорд (Кавани 66), Роналду.
"Аталанта": Муссо, Де Рон, Демирал (Ловато 45), Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Копмейнерс (Пеццелья 80), Мэле, Пашалич (Малиновский 68), Иличич (Алексей Миранчук 68), Муриэль (Сапата 56).
Предупреждения: Шоу, Матич, Кавани — Пашалич, Ловато, Де Рон, Паломино.
20.10.2021 23:55
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Последние комментарии:
Челсе выиграл с разгромом, а на главной мю.
Бля, миха это уже гон.
Долбаный кликбайтер.
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Маэстро олег в деле
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Внимание! Кто считает что Сульшер должен остаться - ставим плюсики под этим комментом! Посчитаем сколько нас фанатов гения Олега!
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Оле все ещё имеет вес в команде, не зря они вышли и положили трёшку, ещё бы не положить, с таким то составом. Достучался до остолопов.
Такие моменты хорошо мотивируют к дальнейшим победам. Лучше чем сидеть и смотреть на лузерный результат с еб@лом жабы
(ответить)
Отставить увольнение! Такого топаря нужно оставлять.
(ответить)
У Мальмё даже финал ЛЧ есть, эт не какая то аталанта без историй
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Я вижу здешних быдланов устроит, если за команду будут играть 11 зимбабвийцев гомосексуалистов и тренировать их будет фемка с красными волосами, главное чтобы те выигрывали трофеи.
(ответить)
сосульшер ин
(ответить)
Олег молодец!!! Щенячьим взглядом в перерыве все-таки убедил суперзвезд пока его не сливать. Красава!
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Какой же гений этот Сульшер!
Браво, маэстро!
1 место в группе, не то что Челси на втором!
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Новый контракт Оле!
(ответить)
20.10.2021 23:55 #
keane16
Проигрывает Олег, выигрывают отдельные типы - логика олегнобителей, хотя мало кто отрицает, что структуры и отличительного рисунка игры нет и мыслей фонарь, но норм можно обоссать снова олеаутеров
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Источник: http://fapl.ru/posts/89052/?c=1
Т.е. буквально
"Мало кто отрицает, что Олег не тренер, но норм можно пожрать говна опять"
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Думал ну наконецто отмучились. Ливеру всё равно сольёт команда вместе с сульшером.
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на каррикру оргия
опять готовы всех порвать))
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Манков с победой , особенно нужно отметить заслугу Оле
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сульшер гениальный тренер
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Чисто тренерская победа Юнайтед.
Наверняка Сульшер в лучших традициях Сера Алекса устроил дьяволятам фен в раздевалке, вправив мозги на место всем этим балбесам, с которыми ему приходится работать, и мотивировал их на сегодняшный грандиозный камбек.
Сульшер - это характер. Сульшер - это МУжчина. Сульшера ни в коем случае увольнять нельзя.
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Ну Олег, ну топарь.
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Сульшер волшебник.
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Сульшер велик!
Провел по губам всяких кинов и алкашов рюзких олеаутнутых
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