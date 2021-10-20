"Юнайтед" победил "Аталанту", несмотря на дефицит в два гола к перерыву

Проиграв первый тайм домашнего матча Лиги Чемпионов против "Аталанты" со счетом 0:2, "Манчестер Юнайтед" нашел в себе силы совершить камбэк и вырвать победу — 3:2.

Впервые в сезоне в стартовом составе "красных дьяволов" вышел Маркус Рэшфорд. Вернулись в команду Фред и Скотт Мактоминей.



Первый опасный момент возник уже на третьей минуте, когда Рэшфорд вышел один на один, но пробил мимо ворот. Впрочем, это не имело значения, так как лайнсмен уж поднял свой флажок.



Продолжить в том же духе "Юнайтед" не смог, а на 15-й минуте и вовсе пропустил. Это Марио Пашалич из вратарской ткнул мяч в ворота после прострела Давиде Дзаппакосты с правого края штрафной — 0:1.



После пропущенного гола "дьяволы" активизировались, стали много атаковать, но наиграли лишь на отраженный голкипером удар Криштиану Роналду, после чего пропустили во второй раз. Это Мерих Демирал опередил на втором этаже Харри Магуайра и головой замкнул подачу углового — 0:2.



Поведя с комфортным счетом, "Аталанта" закрылась и сосредоточилась на разрушении атак соперника. Хорошие моменты в остатке тайма имели Фред и Рэшфорд, но оба пробили мимо.



На второй тайм "Юнайтед" вышел более собранным и злым, и уже на 53-й минуте это принесло плоды. Бруну Фернандеш сделал роскошную передачу на Рэшфорда, который ворвался в штрафную по левому краю и внутренней стороной стопы закатил мяч в дальний угол ворот — 1:2.



Показалось, что "Аталанта" дрогнула. Гости стали уж слишком прижиматься к своим воротам, играя практически на отбой. На 58-й минуте Мактоминей просто простил соперника, пробив в штангу с близкого расстояния после передачи Роналду.



"Аталанта" выдержала этот сложнейший период, после которого даже принялась атаковать. Однако "дьяволы" всего лишь перевели дух и на 75-й минуте сравняли счет. После заброса в штрафную Эдинсон Кавани не смог укротить мяч, но тот дошел до Магуайра, который сразу пробил ногой — 2:2.



Однако ничейного результата хозяевам было мало. На 81-й минуте молчавший несколько матчей Роналду сказал свое веское слово, пробив головой посла навеса Люка Шоу — 3:2.



В концовке матча хозяева предпочли не рисковать, уверенно доведя дело до победы.



"Юнайтед" изрядно потрепал нервы своим болельщикам и, по правде говоря, провалил первый тайм. Но стоило "дьяволам" прибавить, и "Аталанта" прогнулась под этим давлением.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Аталанта" (Италия) — 3:2 (0:2)



Голы: Рэшфорд 53, Магуайр 75, Роналду 81 — Пашалич 15, Демирал 28.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред (Матич 88), Мактоминей (Погба 66), Гринвуд (Санчо 73), Фернандеш, Рэшфорд (Кавани 66), Роналду.



"Аталанта": Муссо, Де Рон, Демирал (Ловато 45), Паломино, Дзаппакоста, Фройлер, Копмейнерс (Пеццелья 80), Мэле, Пашалич (Малиновский 68), Иличич (Алексей Миранчук 68), Муриэль (Сапата 56).



Предупреждения: Шоу, Матич, Кавани — Пашалич, Ловато, Де Рон, Паломино.