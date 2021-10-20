Усман Дембеле открыт к переходу в "Ньюкасл"

Усман Дембеле Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в "Ньюкасле".

Дембеле еще не сыграл ни одного матча в этом сезоне, в конце которого истекает его контракт с каталонским клубом.

Как стало известно Goal, Дембеле был бы открыт к переходу в "Ньюкасл" свободным агентом следующим летом. Усмана привлекают амбиции новых владельцев клуба с "Сент-Джеймс Парк", вдобавок там он смог бы играть регулярно.

Ожидается, что спрос на 24-летнего француза, доступного безо всякой компенсации, будет велик, однако "сороки" являются одним из фаворитов этой борьбы.

"Ньюкасл" уже контактирует с агентом Дембеле и готов предложить экс-игроку дортмундской "Боруссии" пятилетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро (12.6 млн. фунтов) в год и бонусом за переход в 15 млн. евро.


Метки Барселона, Дембеле, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2021 23:00

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