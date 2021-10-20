Усман Дембеле открыт к переходу в "Ньюкасл"
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в "Ньюкасле".
Дембеле еще не сыграл ни одного матча в этом сезоне, в конце которого истекает его контракт с каталонским клубом.
Как стало известно Goal, Дембеле был бы открыт к переходу в "Ньюкасл" свободным агентом следующим летом. Усмана привлекают амбиции новых владельцев клуба с "Сент-Джеймс Парк", вдобавок там он смог бы играть регулярно.
Ожидается, что спрос на 24-летнего француза, доступного безо всякой компенсации, будет велик, однако "сороки" являются одним из фаворитов этой борьбы.
"Ньюкасл" уже контактирует с агентом Дембеле и готов предложить экс-игроку дортмундской "Боруссии" пятилетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро (12.6 млн. фунтов) в год и бонусом за переход в 15 млн. евро.
20.10.2021 23:00
Просмотров: 119
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сбитых лётчиков будет собирать. Вернер welcome.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий