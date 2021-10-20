Калверт-Левин пропустит еще несколько недель

Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин задержится в лазарете на несколько недель из-за случившегося рецидива.

24-летний Калверт-Левин находится вне игры с августа и сыграл лишь три матча за "ирисок" в новом сезоне, в каждом из трех забивая.



Возвращение Доминика, отличившегося 21 раз за "ирисок" в прошлом сезоне, ожидалось в ближайшее время, однако сегодня мерсисайдский клуб сообщил грустные новости.



У Калверт-Левина случился рецидив травмы четырехглавой мышцы. Теперь Доминик направляется на консультацию к профильному доктору, а срок восстановление будет исчисляться неделями.



Добавим, это уже вторая большая потеря команды Рафаэля Бенитеса. Лишь накануне было объявлено, что у полузащитника Абдулая Дукуре подтвердили перелом стопы.