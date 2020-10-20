ФИФА отправляет "Челси" в ОАЭ
ФИФА официально подтвердила, что клубный Чемпионат Мира с участием "Челси" пройдет в ОАЭ в начале 2022 года.
О том, что Япония не сможет принять клубный Чемпионат Мира в декабре, стало известно ранее осенью. Это оказалось даже на руку "Челси", учитывая жесточайший график английских команд в период около Рождества.
Как сообщает Sky Sports, новое место проведения турнира ФИФА выбирала из ЮАР, Катара и ОАЭ, в итоге остановившись на последнем варианте.
Меняется не только место проведения клубного Чемпионата Мира, но и время. Теперь турнир поставлен на начало 2022 года — предположительно, на февраль, но точные даты еще предстоит утвердить.
Добавим, прежде ОАЭ уже четырежды принимали клубный Чемпионат Мира — в 2009, 2010, 2017 и 2018 годах.
20.10.2021 21:00
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ВЛАСТЕЛИНЫ этого мира!!!
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ИМПЕРАТОРЫ погрется поедут ОАЭ в феврале :)
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ИМПЕРАТОРЫ!
Баркли и Дринкводкер едут по местам былой славы)))
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ИМПЕРАТОРЫ на троне!
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