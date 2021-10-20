Звезда НФЛ Дженкинс стал совладельцем "Бернли"

Малкольм Дженкинс Игрок "Нью-Орлеан Сэйнтс" из американского футбола Малкольм Дженкинс приобрел долю в "Бернли".

Как сообщает BBC, 33-летний Дженкинс стал миноритарным акционером инвестиционной группы ALK Capital, которая в прошлом году купила клуб с "Терф Мур".

"Я рад вступить в эти новые отношения. "Бернли" известен своими упорством, трудолюбием, спортивной порядочностью и эффективным управлением", — сообщил Малкольм.

Добавим, состояние Дженкинса, двукратного чемпиона НФЛ, оценивается в 93 миллиона долларов (67 млн. фунтов).


Метки Бернли, Дженкинс

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2021 20:00

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