"Лестер" победил "Спартак" благодаря покеру Дака
Разыгравшийся "Лестер" одержал свою первую победу на групповом этапе Лиги Европы, одолев на выезде "Спартак" со счетом 3:4.
Матч в Москве начался с быстрого гола в исполнении хозяев. Оказавшись на дальнем краю штрафной площади, Александр Соболев неожиданно для голкипера "лис" Каспера Шмейхеля пробил в ближний угол ворот — 1:0.
Далее "Спартак" сосредоточился на обороне. "Лестер" много владел мячом и немало бил, но подавляющее большинство ударов были неточными.
А на 44-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Виктор Мосес отобрал мяч на правом фланге, после чего сделал передачу в центр штрафной под удар Джордану Ларссону — 2:0.
Однако это был еще не конец тайма. Перед самым уходом на перерыв гости отыграли один гол. Келечи Ихеаначо отличным пасом вывел один на один Патсона Дака, и тот хладнокровно переиграл голкипера — 2:1.
Второй тайм "Лестер" начал очень мощно. На 48-й минуте вновь сработала связка Ихеаначо с Дака, и Патсон легко замкнул прострел Келечи с левого края штрафной — 2:2.
А на 54-й минуте "лисы" провели результативную контратаку. Юри Тилеманс отправил вперед Дака, который ворвался в штрафную по левому краю штрафной и послал мяч в ворота — 2:3.
"Спартак" был отправлен в нокдаун, но при поддержке своих болельщиков постепенно пришел в себя и вновь стал атаковать.
Как раз в этот момент хозяева нарвались еще на одну контратаку. Получив пас от Джеймса Мэддисона, Дака добрался до границы штрафной и неотразимо пробил — 2:4.
На 86-й минуте Соболеву удалось возродить интригу, пробив с линии вратарской после паса от Мосеса — 3:4. Но больше "лисы" своему сопернику ничего не позволили.
"Лестер" второй раз за несколько дней огорчил команду в красном четырьмя голами. Благодаря этой победе "лисы" резко повысили свои шансы на выход в плей-офф.
"Спартак" (Россия) — "Лестер" (Англия) — 3:4 (2:1)
Голы: Соболев 11, 86 Ларссон 44 — Дака 45, 48, 54, 78.
"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мосес, Литвинов, Зобнин (Игнатов 69), Айртон, Ларссон, (Ломовицкий 90) Бакаев (Промес 68), Соболев.
"Лестер": Шмейхель, Перейра (Олбрайтон 60), Амарти, Эванс (Вестергор 82), Сеюнджю, Томас (Бертран 82), Тилеманс (Чоудури 65), Сумаре, Мэддисон, Ихеаначо, Дака.
Предупреждения: Литвинов — Перейра, Сумаре.
20.10.2021 19:30
Просмотров: 679
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Лестер" второй раз за несколько дней огорчил команду в красном четырьмя голами.
Источник: http://fapl.ru/posts/89052/?c=1
Норм струя на подзалупню
(ответить)
челси неинтересно., а вот мю аталанта да
что там с сусликом в раздевалке решили сделать сливать нельзя оставить
(ответить)
Капец спартачок в своём стиле.
(ответить)
Дака Дака Дака Дака
(ответить)
А я думал праздник в Москве будет когда в первом тайме счёт уыидел, эх если бы не погода отстойная, то точно бы выиграли.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий