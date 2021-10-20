"Лестер" победил "Спартак" благодаря покеру Дака

Патсон Дака Разыгравшийся "Лестер" одержал свою первую победу на групповом этапе Лиги Европы, одолев на выезде "Спартак" со счетом 3:4.

Матч в Москве начался с быстрого гола в исполнении хозяев. Оказавшись на дальнем краю штрафной площади, Александр Соболев неожиданно для голкипера "лис" Каспера Шмейхеля пробил в ближний угол ворот — 1:0.

Далее "Спартак" сосредоточился на обороне. "Лестер" много владел мячом и немало бил, но подавляющее большинство ударов были неточными.

А на 44-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Виктор Мосес отобрал мяч на правом фланге, после чего сделал передачу в центр штрафной под удар Джордану Ларссону — 2:0.

Однако это был еще не конец тайма. Перед самым уходом на перерыв гости отыграли один гол. Келечи Ихеаначо отличным пасом вывел один на один Патсона Дака, и тот хладнокровно переиграл голкипера — 2:1.

Второй тайм "Лестер" начал очень мощно. На 48-й минуте вновь сработала связка Ихеаначо с Дака, и Патсон легко замкнул прострел Келечи с левого края штрафной — 2:2.

А на 54-й минуте "лисы" провели результативную контратаку. Юри Тилеманс отправил вперед Дака, который ворвался в штрафную по левому краю штрафной и послал мяч в ворота — 2:3.

"Спартак" был отправлен в нокдаун, но при поддержке своих болельщиков постепенно пришел в себя и вновь стал атаковать.

Как раз в этот момент хозяева нарвались еще на одну контратаку. Получив пас от Джеймса Мэддисона, Дака добрался до границы штрафной и неотразимо пробил — 2:4.

На 86-й минуте Соболеву удалось возродить интригу, пробив с линии вратарской после паса от Мосеса — 3:4. Но больше "лисы" своему сопернику ничего не позволили.

"Лестер" второй раз за несколько дней огорчил команду в красном четырьмя голами. Благодаря этой победе "лисы" резко повысили свои шансы на выход в плей-офф.

"Спартак" (Россия) — "Лестер" (Англия) — 3:4 (2:1)

Голы: Соболев 11, 86 Ларссон 44 — Дака 45, 48, 54, 78.

"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мосес, Литвинов, Зобнин (Игнатов 69), Айртон, Ларссон, (Ломовицкий 90) Бакаев (Промес 68), Соболев.

"Лестер": Шмейхель, Перейра (Олбрайтон 60), Амарти, Эванс (Вестергор 82), Сеюнджю, Томас (Бертран 82), Тилеманс (Чоудури 65), Сумаре, Мэддисон, Ихеаначо, Дака.

Предупреждения: Литвинов — Перейра, Сумаре.


Метки Лестер, Лига Европы, обзор матча, Спартак

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2021 19:30

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  1. meshuggah 20.10.2021 20:03 # meshuggah
    "Лестер" второй раз за несколько дней огорчил команду в красном четырьмя голами.

    Источник: http://fapl.ru/posts/89052/?c=1

    Норм струя на подзалупню

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  2. superperez101 20.10.2021 19:45 # superperez101
    челси неинтересно., а вот мю аталанта да
    что там с сусликом в раздевалке решили сделать сливать нельзя оставить

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  3. chelsea88 20.10.2021 19:37 # chelsea88
    Капец спартачок в своём стиле.

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  4. true-manc 20.10.2021 19:35 # true-manc
    Дака Дака Дака Дака

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  5. gameboy 20.10.2021 19:32 # gameboy
    А я думал праздник в Москве будет когда в первом тайме счёт уыидел, эх если бы не погода отстойная, то точно бы выиграли.

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