"Лестер" победил "Спартак" благодаря покеру Дака

Разыгравшийся "Лестер" одержал свою первую победу на групповом этапе Лиги Европы, одолев на выезде "Спартак" со счетом 3:4.

Матч в Москве начался с быстрого гола в исполнении хозяев. Оказавшись на дальнем краю штрафной площади, Александр Соболев неожиданно для голкипера "лис" Каспера Шмейхеля пробил в ближний угол ворот — 1:0.



Далее "Спартак" сосредоточился на обороне. "Лестер" много владел мячом и немало бил, но подавляющее большинство ударов были неточными.



А на 44-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Виктор Мосес отобрал мяч на правом фланге, после чего сделал передачу в центр штрафной под удар Джордану Ларссону — 2:0.



Однако это был еще не конец тайма. Перед самым уходом на перерыв гости отыграли один гол. Келечи Ихеаначо отличным пасом вывел один на один Патсона Дака, и тот хладнокровно переиграл голкипера — 2:1.



Второй тайм "Лестер" начал очень мощно. На 48-й минуте вновь сработала связка Ихеаначо с Дака, и Патсон легко замкнул прострел Келечи с левого края штрафной — 2:2.



А на 54-й минуте "лисы" провели результативную контратаку. Юри Тилеманс отправил вперед Дака, который ворвался в штрафную по левому краю штрафной и послал мяч в ворота — 2:3.



"Спартак" был отправлен в нокдаун, но при поддержке своих болельщиков постепенно пришел в себя и вновь стал атаковать.



Как раз в этот момент хозяева нарвались еще на одну контратаку. Получив пас от Джеймса Мэддисона, Дака добрался до границы штрафной и неотразимо пробил — 2:4.



На 86-й минуте Соболеву удалось возродить интригу, пробив с линии вратарской после паса от Мосеса — 3:4. Но больше "лисы" своему сопернику ничего не позволили.



"Лестер" второй раз за несколько дней огорчил команду в красном четырьмя голами. Благодаря этой победе "лисы" резко повысили свои шансы на выход в плей-офф.



"Спартак" (Россия) — "Лестер" (Англия) — 3:4 (2:1)



Голы: Соболев 11, 86 Ларссон 44 — Дака 45, 48, 54, 78.



"Спартак": Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мосес, Литвинов, Зобнин (Игнатов 69), Айртон, Ларссон, (Ломовицкий 90) Бакаев (Промес 68), Соболев.



"Лестер": Шмейхель, Перейра (Олбрайтон 60), Амарти, Эванс (Вестергор 82), Сеюнджю, Томас (Бертран 82), Тилеманс (Чоудури 65), Сумаре, Мэддисон, Ихеаначо, Дака.



Предупреждения: Литвинов — Перейра, Сумаре.