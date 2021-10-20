Брюс собирается завершить тренерскую карьеру
Покинувший пост главного тренера "Ньюкасла" Стив Брюс заявил, что может завершить карьеру.
В минувшее воскресенье Брюс провел свой 1,000-й матч в тренерской карьере, а сегодня покинул "Ньюкасл" по обоюдному желанию сторон.
Брюс всю свою жизнь болеет за "Ньюкасл", однако найти общий язык с фанатами "сорок" ему так и не удалось.
Постоянные оскорбления со стороны фанатов наводят 60-летнего англичанина на мысли о том, чтобы поберечь свои нервы и нервы своей семьи.
"Думаю, это может быть моя последняя работа. Дело не только во мне — тяжело было всей моей семье, потому что все они болеют за "Ньюкасл", и я не могу игнорировать это".
"Они переживали насчет меня... Особенно моя жена Джен. Она удивительна женщина, великолепная женщина, мать и бабушка. Она не очень хорошо перенесла смерь моих родителей, ее родителей. А также ей приходилось переживать насчет меня в последние пару лет".
"Когда я получил работу в "Ньюкасле", то думал, что со всем справлюсь, но это оказалось очень, очень тяжело. Я никогда не хотел, чтобы люди желали мне провалиться и говорили, что я обречен, что я бесполезен, что я кусок жира, что я глупец, что я тактически безграмотен, что у меня кочан капусты вместо головы. Это происходило с первого дня".
"Когда наши результаты были хорошими, люди говорили, что наш стиль никуда не годится или что мне просто везет. Это было нелепо и постоянно, даже при хороших результатах", — сообщил Брюс The Telegraph.
20.10.2021 19:00
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Последние комментарии:
Он может говорить что угодно, но он не обладает ни компетентностью, ни какими-то личностными характеристиками, ни знаниями, чтобы являться тренером "хорошей" команды в АПЛ. Он тренер средней руки аки старая лошадь: борозды не испортит, но и не вспашет. Для чемпионшипа такой тренер самое то, а хуле ему делать в АПЛ, где всякие Магаты, да Маццари вылетали круговорот - яхз.
Так что, хуле он там разнылся. За интузиазм и твоё желание платить никто не будет, главное всегда - результат.
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Жаль Брюса, не красиво поступили с ним конечно.. Кто лучше него сейчас справился бы с сохранением в апл?
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В Сандерленд может?
Шутка
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удачи
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