Брюс собирается завершить тренерскую карьеру

Покинувший пост главного тренера "Ньюкасла" Стив Брюс заявил, что может завершить карьеру.

В минувшее воскресенье Брюс провел свой 1,000-й матч в тренерской карьере, а сегодня покинул "Ньюкасл" по обоюдному желанию сторон.



Брюс всю свою жизнь болеет за "Ньюкасл", однако найти общий язык с фанатами "сорок" ему так и не удалось.



Постоянные оскорбления со стороны фанатов наводят 60-летнего англичанина на мысли о том, чтобы поберечь свои нервы и нервы своей семьи.



"Думаю, это может быть моя последняя работа. Дело не только во мне — тяжело было всей моей семье, потому что все они болеют за "Ньюкасл", и я не могу игнорировать это".



"Они переживали насчет меня... Особенно моя жена Джен. Она удивительна женщина, великолепная женщина, мать и бабушка. Она не очень хорошо перенесла смерь моих родителей, ее родителей. А также ей приходилось переживать насчет меня в последние пару лет".



"Когда я получил работу в "Ньюкасле", то думал, что со всем справлюсь, но это оказалось очень, очень тяжело. Я никогда не хотел, чтобы люди желали мне провалиться и говорили, что я обречен, что я бесполезен, что я кусок жира, что я глупец, что я тактически безграмотен, что у меня кочан капусты вместо головы. Это происходило с первого дня".



"Когда наши результаты были хорошими, люди говорили, что наш стиль никуда не годится или что мне просто везет. Это было нелепо и постоянно, даже при хороших результатах", — сообщил Брюс The Telegraph.