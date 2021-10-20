Тухель намекнул, что Холанд остается на радаре у "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель намекнул, что нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд остается на радаре у его клуба.

Минувшим летом "Челси" закрыл вакансию таранного форварда, купив Ромелу Лукаку у "Интера" за 97.5 млн. фунтов.



По словам Тухеля, у "синих" не было шансов переманить Холанда минувшим летом, однако 21-летнего норвежца по-прежнему обсуждают в кулуарах на "Стэмфорд Бридж".



"Мы разговаривали насчет Эрлинга Холанда пару раз, в том числе в последнее трансферное окно. Но тогда этот трансфер выглядел абсолютно нереальным и неосуществимым".



"Конечно, мы регулярно разговариваем насчет него, потому что он великолепный игрок и определяющая фигура в "Боруссии", которая является нашим большим конкурентом в Лиге Чемпионов".



"Смогли бы Лукаку и Холанд играть вместе? Это можно обсудить!" — сообщил Тухель Bild.