Анонс матча "Челси" — "Мальме"

В поисках своей второй победы на групповом этапе Лиги Чемпионов "Челси" сыграет дома с "Мальме".

Пока что "Челси" имеет в свои активе три очка. Победив "Зенит" 1:0, затем "синие" с таким же счетом проиграли в гостях у "Ювентуса".



Уже потерпевший два поражения "Мальме" видится слабейшей командой в Группе H, и два матча подряд против шведов являются прекрасной возможностью для "Челси" поправить свое турнирное положение.



- Прежде "Челси" и "Мальме" встречались в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2018/19. Тогда "синие" выиграли оба матча (1:2 на выезде и 3:0 дома).



- "Челси" еще никогда не проигрывал шведским командам в еврокубках (3 победы, 3 ничьи).



- Это будет первая встреча английской и шведской команд в Лиге Чемпионов с сезона 1999/00, когда "Арсенал" дважды победил АИК на групповом этапе.



- "Челси" проиграл только два из 48 последних домашних матчей на групповой стадии Лиги Чемпионов (33 победы, 13 ничьих).



- Томас Тухель как тренер проиграл только один из 13 домашних матчей на групповой стадии Лиги Чемпионов (10 побед, 2 ничьи).



- Это будет 10-й матч Тухеля во главе "Челси" в Лиге Чемпионов. Пока что "синие" пропустили только три гола.



"Челси" приветствует вернувшихся в строй Тиаго Силву и Антонио Рюдигера, которые пропустили матч Премьер-Лиги против "Брентфорда". Кристиан Пулишич находится на пороге возобновления полноценных тренировок.



Лига Чемпионов. Группа H. 3-й тур

"Челси" (Англия) — "Мальме" (Швеция)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция