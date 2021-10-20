Анонс матча "Челси" — "Мальме"
В поисках своей второй победы на групповом этапе Лиги Чемпионов "Челси" сыграет дома с "Мальме".
Пока что "Челси" имеет в свои активе три очка. Победив "Зенит" 1:0, затем "синие" с таким же счетом проиграли в гостях у "Ювентуса".
Уже потерпевший два поражения "Мальме" видится слабейшей командой в Группе H, и два матча подряд против шведов являются прекрасной возможностью для "Челси" поправить свое турнирное положение.
- Прежде "Челси" и "Мальме" встречались в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2018/19. Тогда "синие" выиграли оба матча (1:2 на выезде и 3:0 дома).
- "Челси" еще никогда не проигрывал шведским командам в еврокубках (3 победы, 3 ничьи).
- Это будет первая встреча английской и шведской команд в Лиге Чемпионов с сезона 1999/00, когда "Арсенал" дважды победил АИК на групповом этапе.
- "Челси" проиграл только два из 48 последних домашних матчей на групповой стадии Лиги Чемпионов (33 победы, 13 ничьих).
- Томас Тухель как тренер проиграл только один из 13 домашних матчей на групповой стадии Лиги Чемпионов (10 побед, 2 ничьи).
- Это будет 10-й матч Тухеля во главе "Челси" в Лиге Чемпионов. Пока что "синие" пропустили только три гола.
"Челси" приветствует вернувшихся в строй Тиаго Силву и Антонио Рюдигера, которые пропустили матч Премьер-Лиги против "Брентфорда". Кристиан Пулишич находится на пороге возобновления полноценных тренировок.
Лига Чемпионов. Группа H. 3-й тур
"Челси" (Англия) — "Мальме" (Швеция)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция
20.10.2021 17:00
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Последние комментарии:
ИМПЕРАТОРЫ!!!
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Удачи Челси в ЛЕ.
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