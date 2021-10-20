"Ньюкасл" ведет переговоры с Фонсекой

"Ньюкасл" вступил в переговоры с бывшим главным тренером "Ромы" Паулу Фонсекой.

Объявляя о расставании со Стивом Брюсом ранее днем, "Ньюкасл" сообщил, что "процесс поисков нового главного тренера уже идет".



По информации The Telegraph, Фонсека является одним из нескольких специалистов, с которыми" разговаривают "сороки". И именно Паулу букмекеры считают фаворитом на вакантный пост.



Фонсека едва не возглавил "Тоттенхэм" минувшим летом и до сих пор сохраняет желание попробовать себя в Премьер-Лиге. Кроме того, Паулу находится без клуба, что упрощает его приглашение.



Среди прочих имен, которых рассматривает клуб с "Сент-Джеймс Парк", называются Фрэнк Лэмпард, Эдди Хау и Стивен Джеррард.