Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Аталанта"

"Манчестер Юнайтед" постарается реабилитироваться за последние неудачи в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Аталанты" в среду вечером.

"Юнайтед" не выиграл ни одного из трех последних матчей в Премьер-Лиге, а в Лиге Чемпионов уже потерял три очка, неожиданно уступив "Янг Бойз" в гостях в первом туре группового этапа.



Эти результаты подвергают команду Оле Гуннара Сульшера серьезному давлению и обязывают играть на победу.



"У них ("Аталанты") очень агрессивный стиль в атаке и обороне. Это будет тяжелый и напряженный матч. Убежден, этот матч заставит наших игроков показать свою лучшую игру", — сообщил нападающий "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд журналистам.



- Прежде "Юнайтед" и "Аталанта" никогда не играли друг с другом.



- "Аталанта" станет седьмой итальянской командой, с которой сыграет "Юнайтед" в Европе (также "Фиорентина", "Милан", "Ювентус", "Лацио", "Милан" и "Рома").



- "Аталанта" выиграла три из своих шести матчей против английских команд в еврокубках (1 ничья, 2 поражения) — дважды у "Эвертона" и один раз у "Ливерпуля".



- "Юнайтед" выиграл шесть из семи последних домашних матчей в Лиге Чемпионов против итальянских команд, на этом отрезке уступив лишь "Ювентусу" в октябре 2018 (0:1).



- При Сульшере "Юнайтед" проиграл 58% своих матчей в Лиге Чемпионов (7/12) — самый высокий показатель среди всех тренеров, руководивших английскими командами в этом соревновании (минимум 10 матчей).



- "Аталанта" проиграла только один из семи последних выездных матчей в Лиге Чемпионов — 3:1 против "Реала" в марте (1 победа, 5 ничьих). В этих семи команда Джан Пьеро Гасперини забила 17 голов.



- После своего дебюта за "Юнайтед" в Лиге Чемпионов в октябре 2020 Бруну Фернандеш поучаствовал в 10 голах — больше всех в этом соревновании за данный период.



- Два из трех своих голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Аталанта" забила с передач Дувана Сапаты.



- В своих 23 матчах Лиги Чемпионов против итальянских команд нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду забил 18 голов — только против немецких команд он забил больше (28).



- 10 из своих 11 последних голов в Лиге Чемпионов "Аталанта" забивала во вторых таймах матчей.



"Юнайтед" по-прежнему лишен Рафаэля Варана и Антони Мартиаля, но Фред и Эдинсон Кавани, пропустившие субботний матч Премьер-Лиги против "Лестера", уже в строю. Аарон Ван-Биссака возвращается после дисквалификации.



Лига Чемпионов. Группа F. 3-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Аталанта" (Италия)

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:00 Онлайн-трансляция