Менди не расстраивается от того, что не был номинирован на "Золотой мяч"

Эдуар Менди Голкипер "Челси" Эдуар Менди отреагировал на свое непопадание в список номинантов на "Золотой мяч".

В своих первых 38 матчах Премьер-Лиги Менди 20 раз сохранил свои ворота на замке, а в прошлом сезоне сыграл ключевую роль в победе "Челси" в Лиге Чемпионов.

Всего этого оказалось недостаточно для попадания в список из 30 игроков, номинированных на "Золотой мяч", однако 29-летний сенегалец не расстраивается и видит в этом источник мотивации.

"Считаю ли я это несправедливым? Я бы не стал использовать это слово. Это мотивирует меня двигаться вперед, трудиться и хорошо выступать за клуб и сборную. Как я и говорил после матча сборной, журналисты имеют свободу голосовать и выражать свое мнение, и они голосуют честно и добросовестно".

"Я увидел список номинантов одновременно с большинством людей. Я получил много сообщений и звонков от близких и даже от незнакомых людей, поэтому я очень тронут".

"Я очень тронут и не ожидал этого. Это лишь подстегивает меня, чтобы продолжать работать и побеждать с клубом и сборной. Это радует и мотивирует меня", — сообщил Менди Canal+.


Метки Золотой мяч, Менди, награды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 266

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Последние комментарии:




  1. nietzsche 20.10.2021 12:14 # nietzsche
    топ-5 гк прямо сейчас

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  2. felix-the-cat 20.10.2021 12:06 # felix-the-cat
    Щас бы односезонку на ЗМ номинировать

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  3. jirrort 20.10.2021 12:00 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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