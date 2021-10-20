Менди не расстраивается от того, что не был номинирован на "Золотой мяч"

Голкипер "Челси" Эдуар Менди отреагировал на свое непопадание в список номинантов на "Золотой мяч".

В своих первых 38 матчах Премьер-Лиги Менди 20 раз сохранил свои ворота на замке, а в прошлом сезоне сыграл ключевую роль в победе "Челси" в Лиге Чемпионов.



Всего этого оказалось недостаточно для попадания в список из 30 игроков, номинированных на "Золотой мяч", однако 29-летний сенегалец не расстраивается и видит в этом источник мотивации.



"Считаю ли я это несправедливым? Я бы не стал использовать это слово. Это мотивирует меня двигаться вперед, трудиться и хорошо выступать за клуб и сборную. Как я и говорил после матча сборной, журналисты имеют свободу голосовать и выражать свое мнение, и они голосуют честно и добросовестно".



"Я увидел список номинантов одновременно с большинством людей. Я получил много сообщений и звонков от близких и даже от незнакомых людей, поэтому я очень тронут".



"Я очень тронут и не ожидал этого. Это лишь подстегивает меня, чтобы продолжать работать и побеждать с клубом и сборной. Это радует и мотивирует меня", — сообщил Менди Canal+.