Роджерс: "Тилеманс — один из лучших полузащитников в Европе"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс назвал Юри Тилеманса одним из лучших полузащитников в Европе.

"Барселона" стала очередным большим клубом, куда сватают 24-летнего Тилеманса, который до сих пор не продлил свой истекающий в 2023 году контракт.



Роджерс не хочет отвлекаться на контрактную ситуацию своего подопечного и просто думает о том, чтобы сделать Юри еще лучше.



"Естественно, клуб еще обсудит с ним новый контракт, но я сосредоточен на том, чтобы продолжать работать с ним и улучшать его как игрока. Это единственное, о чем я думаю".



"Он выдающийся игрок, один из лучших полузащитников в Европе. Он имеет ключевое значение для того, как мы играем, и работать с ним одно удовольствие, потому что он суперпрофессионал. Замечательно видеть такую концентрацию у молодого игрока", — цитирует Роджерса Daily Mail.