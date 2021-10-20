Роджерс: "Тилеманс — один из лучших полузащитников в Европе"

Брендан Роджерс и Юри Тилеманс Наставник "Лестера" Брендан Роджерс назвал Юри Тилеманса одним из лучших полузащитников в Европе.

"Барселона" стала очередным большим клубом, куда сватают 24-летнего Тилеманса, который до сих пор не продлил свой истекающий в 2023 году контракт.

Роджерс не хочет отвлекаться на контрактную ситуацию своего подопечного и просто думает о том, чтобы сделать Юри еще лучше.

"Естественно, клуб еще обсудит с ним новый контракт, но я сосредоточен на том, чтобы продолжать работать с ним и улучшать его как игрока. Это единственное, о чем я думаю".

"Он выдающийся игрок, один из лучших полузащитников в Европе. Он имеет ключевое значение для того, как мы играем, и работать с ним одно удовольствие, потому что он суперпрофессионал. Замечательно видеть такую концентрацию у молодого игрока", — цитирует Роджерса Daily Mail.


Метки Лестер, Роджерс, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 20.10.2021 12:08 # largo-winch
    тогда почему он в Лесторе? в Ньюкасл этого топорика срочно

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  2. liverbro 20.10.2021 11:52 # liverbro
    Реально топ!

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  3. easports 20.10.2021 11:19 # easports
    Тилеманс топ. Хотел бы видеть его в Арсенале.

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