Мерсон сомневается, что Сульшер хотел купить Роналду

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон подозревает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер никогда не хотел покупать нападающего Криштиану Роналду.

Интерес "Юнайтед" к Роналду возник на исходе минувшего лета лишь после того, как появились слухи о намерении "Манчестер Сити" купить Криштиану.



По словам Мерсона, недавний матч против "Эвертона" подтвердил его догадку о том, что Роналду нет места в долгосрочных планах Сульшера.



"Манчестер Юнайтед" купил всех этих игроков, и ты хватаешься за голову от мысли о том, как Сульшер собирается их всех разместить в составе".



"Я до сих пор не понимаю приобретение Роналду. Положив руку на сердце, скажите, купил бы его "Манчестер Юнайтед", если бы не интерес "Манчестер Сити"? Собирался ли Роналду вообще в "Сити", или он просто использовал это, чтобы вернуться в "Юнайтед"?



Я не уверен на 100 процентов, что Сульшер хотел Роналду. Возможно, я ошибаюсь, но его решение оставить Роналду в запасе на матч против "Эвертона" сказало мне все, что я должен был знать".



"Думаю, Сульшер видел хорошую возможность одержать победу без Роналду, что стало бы отправной точкой. Но они не победили, и каждый стал сходить с ума от того, что Роналду не появился в старте. Но победили бы они "Эвертон" с Роналду?" — сообщил Мерсон Sky Sports.