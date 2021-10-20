Мерсон сомневается, что Сульшер хотел купить Роналду

Криштиану Роналду Легенда "Арсенала" Пол Мерсон подозревает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер никогда не хотел покупать нападающего Криштиану Роналду.

Интерес "Юнайтед" к Роналду возник на исходе минувшего лета лишь после того, как появились слухи о намерении "Манчестер Сити" купить Криштиану.

По словам Мерсона, недавний матч против "Эвертона" подтвердил его догадку о том, что Роналду нет места в долгосрочных планах Сульшера.

"Манчестер Юнайтед" купил всех этих игроков, и ты хватаешься за голову от мысли о том, как Сульшер собирается их всех разместить в составе".

"Я до сих пор не понимаю приобретение Роналду. Положив руку на сердце, скажите, купил бы его "Манчестер Юнайтед", если бы не интерес "Манчестер Сити"? Собирался ли Роналду вообще в "Сити", или он просто использовал это, чтобы вернуться в "Юнайтед"?

Я не уверен на 100 процентов, что Сульшер хотел Роналду. Возможно, я ошибаюсь, но его решение оставить Роналду в запасе на матч против "Эвертона" сказало мне все, что я должен был знать".

"Думаю, Сульшер видел хорошую возможность одержать победу без Роналду, что стало бы отправной точкой. Но они не победили, и каждый стал сходить с ума от того, что Роналду не появился в старте. Но победили бы они "Эвертон" с Роналду?" — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Мерсон, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2021 10:00

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  1. superperez101 20.10.2021 10:33 # superperez101
    ехал бы уже в америку в млс

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  2. chop 20.10.2021 10:12 # chop
    Фотка огонь, ему в джепку страпон вставили штоле?

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  3. slash-lfc 20.10.2021 10:09 # slash-lfc
    Походу Пеналду рили обуза в посл 3 года для своих клубов

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