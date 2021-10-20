Авиакомпания Saudia можт стать титульным спонсором "Ньюкасла"

Авиакомпания Saudia является фаворитом на роль нового титульного спонсора "Ньюкасла".

С недавних пор "Ньюкасл" принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии, чьи инвестиции в клуб сдерживаются лишь правилами финансового фейр-плей.



Чтобы "сороки" могли тратить больше, они должны нарастить свои доходы, однако в понедельник клубы Премьер-Лиги запретили "Ньюкаслу" заключать завышенные спонсорские контракты с компаниями, аффилированными со своими новыми владельцами.



Результат голосования клубов Премьер-Лиги означает, что "Ньюкаслу" придется отказаться от размещения на своих футболках эмблемы Vision 2030 — государственной программы Саудовской Аравии по диверсификации экономики и снижению зависимости от нефти.



По информации The Telegraph, теперь претендентом номер один на роль титульного спонсора и партнера "Ньюкасла" по переименованию стадиона является авиакомпания Saudia. Альтернативный вариант — вновь созданный туроператор, базирующийся в Саудовской Аравии.



На "Сент-Джеймс Парк" уверены, что противодействие других клубов Премьер-Лиги не помешает "Ньюкаслу" обзавестись спонсорами из Саудовской Аравии.



На стороне "сорок" пример сотрудничества "Манчестер Сити" и авиакомпании Etihad Airways, полностью принадлежащей правительству Абу-Даби.