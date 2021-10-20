Тухель: "Пулишич очень, очень близок к возвращению в строй"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поведал, что атакующий полузащитник Кристиан Пулишич "очень, очень близок" к возвращению в строй.

В этом сезоне Пулишич успел сыграть на клубном уровне только матч за Суперкубок Европы против "Вильярреала" и поединок первого тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



Затем Кристиан уехал в сборную США, где получил травму лодыжки. Восстановление 23-летнего игрока изрядно затянулось и до сих пор не завершено, однако Тухель видит свет в конце тоннеля.



"Он травмировался во время матча за сборную США. Это был жесткий фол, в результате которого он повредил свою лодыжку. Не думайте, что я скрываю от вас какие-то детали. Я не могу объяснить все детали, потому что я просто не доктор".



"В данный момент ситуация такова, что к нему возвращаются болевые ощущения. Это не рецидивы или осложнения — просто иногда лодыжка снова болит".



"Когда речь идет об этих быстрых игроках вроде Кристиана, боль мешает им свободно двигаться, и восстановление не удается завершить. Когда боль возвращается, тебе приходится делать паузу и начинать все заново".



"Прямо сейчас мы очень, очень близки. Он был близок к возобновлению тренировок с командой еще на прошлой неделе, но был слегка отброшен назад. Не такая большая проблема, но большая боль".



"Конечно, он очень нетерпелив. Он делает все возможное, и мы можем видеть, что он по-настоящему страдает. Он хочет играть и помогать нам. Мы делаем все возможное, но, к сожалению, такая травма требует времени", — цитирует Тухеля ESPN.