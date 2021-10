Клопп: "Симеоне был зол — не из-за меня, а из-за игры"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался насчет поведения своего коллеги из "Атлетико" Диего Симеоне, который после окончания матча Лиги Чемпионов отказался пожать его руку и убежал в раздевалку.

После финального свистка, ознаменовавшего домашнее поражение "Атлетико" со счетом 2:3, Симеоне сразу же устремился в подтрибунный тоннель.



Видя убегающего от него Симеоне, Клопп саркастически показал большой палец, а затем пригрозил указательным. Однако Юрген не видит здесь проблемы и обещает пожать руку Диего, когда тот приедет на "Энфилд" в следующем месяце.



"Ситуация ясна: я хотел пожать его руку, он — нет".



"Его реакция определенно не была правильной. Своей реакцией я тоже не слишком горжусь, однако мы оба были эмоциональны, и когда я увижу его в следующий раз, мы определенно пожмем руки".



"Очевидно, он был зол — не из-за меня, а из-за игры. Ничего кроме", — приводит слова Клоппа Sky Sports.





Simeone left without shaking Klopp’s hand and Klopp was NOT happy.



They play at Anfield on November 3



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/bICVC9AokQ