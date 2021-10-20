Клопп: "Симеоне был зол — не из-за меня, а из-за игры"

Диего Симеоне Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался насчет поведения своего коллеги из "Атлетико" Диего Симеоне, который после окончания матча Лиги Чемпионов отказался пожать его руку и убежал в раздевалку.

После финального свистка, ознаменовавшего домашнее поражение "Атлетико" со счетом 2:3, Симеоне сразу же устремился в подтрибунный тоннель.

Видя убегающего от него Симеоне, Клопп саркастически показал большой палец, а затем пригрозил указательным. Однако Юрген не видит здесь проблемы и обещает пожать руку Диего, когда тот приедет на "Энфилд" в следующем месяце.

"Ситуация ясна: я хотел пожать его руку, он — нет".

"Его реакция определенно не была правильной. Своей реакцией я тоже не слишком горжусь, однако мы оба были эмоциональны, и когда я увижу его в следующий раз, мы определенно пожмем руки".

"Очевидно, он был зол — не из-за меня, а из-за игры. Ничего кроме", — приводит слова Клоппа Sky Sports.


Метки Атлетико, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Симеоне

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2021 07:00

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  1. vyrentz 20.10.2021 07:45 # vyrentz
    Даже Эль Чоло ретировался с поджатым хвостом аки Лемарс с Фапла

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  2. electric 20.10.2021 07:02 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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