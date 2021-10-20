"Ливерпуль" вырвал победу в гостях у "Атлетико"
Реализованный Мохамедом Салахом пенальти в концовке матча позволил "Ливерпулю" вырвать победу у игравшего вдесятером "Атлетико" — 2:3.
На ворота "красных" ожидаемо вернулся Алиссон, заменив Кувина Келлехера. Эта перестановка оказалась единственной в старте относительно победы 0:5 над "Уотфордом".
Матч в Мадриде начался с двух быстрых голов гостей. На восьмой минуте Мохамед Салах сместился вдоль линии штрафной по направлению к центру, после чего пробил. Небольшой рикошет от Джеймса Милнера смутил голкипера — 0:1.
Спустя пять минут Наби Кейта от души приложился по мячу, отброшенном Фелипе за пределы штрафной площади — 0:2.
Однако хозяева не стали унывать и на 20-й минуте сократили отставание в счете. Хитрый розыгрыш углового завершился ударом Антуана Гризманна с линии штрафной площади, а Коке подправил мяч в ворота — 1:2.
Этот гол воодушевил "Атлетико", а вот "Ливерпуль" стал ошибаться в обороне. На 28-й минуте только Алиссон спас "красных", когда Гризманн вышел один на один.
А на 34-й минуте счет стал равным. Жоау Фелиш создал момент для Гризманна, который рванул между Виргила Ван Дейка и Трента Александер-Арнольда, после чего пробил — 2:2.
В остатке тайма хозяева сохраняли счет над игрой и вполне могли выйти вперед, если бы не Алиссон, совершивший несколько спасений.
В начале второго тайма Алиссон отметился еще одним сейвом, а на 52-й минуте доминации "Атлетико" пришел конец, потому что Гризманн шипами врезал Роберто Фирмино по уху и получил прямую красную карточку.
Получив численное преимущество, "Ливерпуль" перехватил инициативу и стал оказывать некоторое давление, однако явных голевых моментов не создавал.
Тем не менее, на 76-й минуте "красные" вышли вперед. Это Салах четко реализовал пенальти, назначенный за фол Марио Эрмосо на Диогу Жоте — 2:3.
"Атлетико" терять было нечего, поэтому хозяева пошли большими силами вперед. На 81-й уже Жота сбил в своей штрафной Хосе Хименеса, спешившего на подачу со стандарта. Рефери сперва назначил пенальти, но после похода к монитору отменил свое решение.
Других шансов "Ливерпуль" своему сопернику создать не позволил, закрывшись в концовке матча. Лишь Анхель Корреа нанес удар с подступов к штрафной, но выше ворот.
Возможно, два быстрых гола чересчур расслабили "Ливерпуль". Стоило "Атлетико" отыграть один мяч, и дальше игра шла с их преимуществом. Кто знает, пробили бы хозяева Алиссона в третий раз, но удаление Гризманна все перевернуло вверх тормашками.
"Атлетико" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:3 (2:2)
Голы: Гризманн 20, 34 — Салах 8, 78 (пен), Кейта 13.
"Атлетико": Облак, Фелипе, Кондогбиа (Хименес 45), Эрмосо (Льоренте 80), Коке, Триппьер, Лемар (Суарес 80), Де Пауль (Лоди 80), Карраско, Фелиш (Корреа 80), Гризманн.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 85), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Окслейд-Чемберлен 63), Хендерсон, Кейта (Фабиньо 45), Салах (Уильямс 90), Фирмино, Мане (Жота 62).
Предупреждения: Суарес — Александер-Арнольд, Милнер.
Удаление: Гризманн 52.
20.10.2021 00:00
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Последние комментарии:
Атлетико - один из самых мерзких футбольных клубов, на ряду с Севильей и БЧК, тем приятнее победа над этой швалью.
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Чекнул комменты - такой ор, пздц. Скаузеры настолько комплексуют от своей же победы в большинстве, что каждый второй коммент о пенсах.
Вас настолько гаражное крыло приучило ?
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Разница! - Один ипет, а другой дразнится. Пенисопидеры обломались.
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Парадокс Фуппела: выебали атлетико, а выебаны пенсы.
(ответить)
какой тренер не пожмет руку
только хуесос
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А теперь бегом смотреть статистику проигранных матчей АТМ дома в ЛЧ.
Клопп-топ
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Ну хоть в большинстве дожали - молодцы. 11 на 11 будет сложнее.
ЛФК с победой, все кто топил за атм - лахи.
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Вроде победа, вроде 3 очка, а ощущения после победы мерзкие.
Алиссон MVP матча, спасал очень много. Два быстрых гола расслабили команду, а может и игра против Уотфорда имела последствия. Я вспомнил, почему не люблю смотреть эль Классико - после каждого свистка арбитра облепливало по 5 и более игроков Атлетико с этим попрошайническим жестом.
Удаление Гризмана бесспорное, пенальти в ворота Атлетико тоже было очевиден. Я вообще не понял игрока, который зачем-то толкал Жоту - даже если бы он принял мяч, то мгновенной угрозы бы не создал.
Беспокоит форма Наби Кейта, пока к нему много вопросов, а вот АОЧ проявил себя неплохо.
С пенальти в ворота Ливерпуля ситуация спорная. вопрос вообще к Жоте - зачем толкать его, раз уже проиграл позицию? Пенальти скорее был, чем не был.
Вердикт - токсичный стадион, тренер провокатор и команда попрошаек. Пока в Испании не поменяют эту культуру, до тех пор Ла Лигу можно не смотреть. Есть капитан, пусть он и задаёт вопросы и выступает от лица команды.
Арбитру можно поставить твердую четвёрку за матч. Не поплыл, отстаивал свои решения, не повелся на воздействия игроков Атлетико.
С победой, скаузеры! YNWA!
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Ливерпуль в мощнейшей группе 1 место без шансов.
Ну и обладатели картонной лч в слабейшей группе болтаются на третьем месте ухаххахахаха
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Лол обоссаным котлетам даже матч в туре перенесли из-за сборных, а эти каличи не смогли даже ничейку скатать!!!
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Остальные игры можно и полуосновой выходить, самое время закрепить молодняк
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Поздравляю всех красных братишек и сестрёнок с прекрасной победой над мерзкими матрасниками с их клоуном на тренере
(ответить)
Любой человек, болеющий за, не важно какой, клуб говорит, что атлетико чмошная помойка, с гнилыми пидорами на борту. И только залупенсы кричат, что атлетико лучий. Совпадение?
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чувствовалось, что атлетико был сверх заряжен, все отрабатывали как не в себя, наверно километров на 10 больше ливерпуля пробежали, но все без толку. представляю, как у них бомбит, даже симеоне в слезах сразу убежал после свистка
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Чиста красива
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Как же я презираю испанские команды и особенно этот грязный атлетико. Любое мельчайшее касание в их сторону - истерия, любая грязь с их стороны - полное отрицание своей причастности. Вечно вдесятером атакуют судей, по поводу и без, вечно пытаются надавить. Так и надо с этими мразями. Жаль не накинули им побольше и особенно жаль, что после двух голов решили, что дело в шляпе. Нахой 100 лет не нужны голы Кейта, когда он так за 4 года и плодотворные тренировки/предсезонки не понял основных принципов прессинга Клоппа. В таких вот матчах(и матче с бензоколонкой) особенно чувствуется потеря Вейна и нехватка условного нового Биссумы. А играть без Фаба было абсолютной авантюрой. Спасибо Алиссону за то что спас минимум 2 гола. Салаху за то что забил 2. И еще отметил бы Окса, который на удивление бодро вышел со скамье.
Юнва. Ебнуть этих быдло театралов на глазах их быдло арены, особенный кайф. Но сама игра приносила удовольствие ровно до 15 минуты. На энфилде рвать этих шакалов надо.
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Кейта ТРУП
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Теперь норм матч, с норм тимой.
А не автобусами челсикарус и тд.
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Атлеты, конечно, мразотный клуб. Как и Суарес. Паря на своём месте.
Конечно когда он играл в Лфк, были тяжелые времена и фаны просто игнорили его выходки. Гениальный игрок, нигде не ставший легендой.
Бесславный ублюдок
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симеоне один из самых сложных соперников для клоппа со своим антифутболом, тем приятнее победа, в гостях
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