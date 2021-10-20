"Ливерпуль" вырвал победу в гостях у "Атлетико"

Реализованный Мохамедом Салахом пенальти в концовке матча позволил "Ливерпулю" вырвать победу у игравшего вдесятером "Атлетико" — 2:3.

На ворота "красных" ожидаемо вернулся Алиссон, заменив Кувина Келлехера. Эта перестановка оказалась единственной в старте относительно победы 0:5 над "Уотфордом".



Матч в Мадриде начался с двух быстрых голов гостей. На восьмой минуте Мохамед Салах сместился вдоль линии штрафной по направлению к центру, после чего пробил. Небольшой рикошет от Джеймса Милнера смутил голкипера — 0:1.



Спустя пять минут Наби Кейта от души приложился по мячу, отброшенном Фелипе за пределы штрафной площади — 0:2.



Однако хозяева не стали унывать и на 20-й минуте сократили отставание в счете. Хитрый розыгрыш углового завершился ударом Антуана Гризманна с линии штрафной площади, а Коке подправил мяч в ворота — 1:2.



Этот гол воодушевил "Атлетико", а вот "Ливерпуль" стал ошибаться в обороне. На 28-й минуте только Алиссон спас "красных", когда Гризманн вышел один на один.



А на 34-й минуте счет стал равным. Жоау Фелиш создал момент для Гризманна, который рванул между Виргила Ван Дейка и Трента Александер-Арнольда, после чего пробил — 2:2.



В остатке тайма хозяева сохраняли счет над игрой и вполне могли выйти вперед, если бы не Алиссон, совершивший несколько спасений.



В начале второго тайма Алиссон отметился еще одним сейвом, а на 52-й минуте доминации "Атлетико" пришел конец, потому что Гризманн шипами врезал Роберто Фирмино по уху и получил прямую красную карточку.



Получив численное преимущество, "Ливерпуль" перехватил инициативу и стал оказывать некоторое давление, однако явных голевых моментов не создавал.



Тем не менее, на 76-й минуте "красные" вышли вперед. Это Салах четко реализовал пенальти, назначенный за фол Марио Эрмосо на Диогу Жоте — 2:3.



"Атлетико" терять было нечего, поэтому хозяева пошли большими силами вперед. На 81-й уже Жота сбил в своей штрафной Хосе Хименеса, спешившего на подачу со стандарта. Рефери сперва назначил пенальти, но после похода к монитору отменил свое решение.



Других шансов "Ливерпуль" своему сопернику создать не позволил, закрывшись в концовке матча. Лишь Анхель Корреа нанес удар с подступов к штрафной, но выше ворот.



Возможно, два быстрых гола чересчур расслабили "Ливерпуль". Стоило "Атлетико" отыграть один мяч, и дальше игра шла с их преимуществом. Кто знает, пробили бы хозяева Алиссона в третий раз, но удаление Гризманна все перевернуло вверх тормашками.



"Атлетико" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:3 (2:2)



Голы: Гризманн 20, 34 — Салах 8, 78 (пен), Кейта 13.



"Атлетико": Облак, Фелипе, Кондогбиа (Хименес 45), Эрмосо (Льоренте 80), Коке, Триппьер, Лемар (Суарес 80), Де Пауль (Лоди 80), Карраско, Фелиш (Корреа 80), Гризманн.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 85), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Окслейд-Чемберлен 63), Хендерсон, Кейта (Фабиньо 45), Салах (Уильямс 90), Фирмино, Мане (Жота 62).



Предупреждения: Суарес — Александер-Арнольд, Милнер.



Удаление: Гризманн 52.