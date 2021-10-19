"Лестер" продал только 25 билетов на матч со "Спартаком"

Фанаты Лестера "Лестер" смог реализовать только 25 билетов на выездной матч Лиги Европы против московского "Спартака".

Команда Брендана Роджерса отправилась в столицу России во вторник утром, а против "Спартака" сыграет в необычный для Лиги Европы день — среду.

Как сообщает Daily Mail, на этот матч "Лестеру" была выделена квота в 675 билетов, однако более 95% из них остались невостребованными.

Фанатов "лис" отпугнула не только сложность и дороговизна поездки в будний день, но также стремительно ухудшающаяся ситуация с коронавирусом в России.


Метки Лестер, Лига Европы, Спартак

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 19.10.2021 23:26 # brown-ale
    Собянин даже английский фанатов своими куар-кодами испугал.

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  2. ganinilyha 19.10.2021 23:06 # ganinilyha
    Они и без короны к нам охотно не поехали во время чемпионата мира.

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  3. noi39 19.10.2021 23:04 # noi39
    Это показатель удручённости.

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