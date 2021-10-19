"Лестер" продал только 25 билетов на матч со "Спартаком"

"Лестер" смог реализовать только 25 билетов на выездной матч Лиги Европы против московского "Спартака".

Команда Брендана Роджерса отправилась в столицу России во вторник утром, а против "Спартака" сыграет в необычный для Лиги Европы день — среду.



Как сообщает Daily Mail, на этот матч "Лестеру" была выделена квота в 675 билетов, однако более 95% из них остались невостребованными.



Фанатов "лис" отпугнула не только сложность и дороговизна поездки в будний день, но также стремительно ухудшающаяся ситуация с коронавирусом в России.