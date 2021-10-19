Игроку-педофилу из "Эвертона" продлили залог до января
Игроку "Эвертона", подозреваемому в педофилии, на три месяца продлили меру пресечения в виде залога.
Данный футболист, имя которого не раскрывается по причинам юридического характера, но в качестве которого подозревают полузащитника Гульфи Сигурдссона, был арестован еще 16 июля.
23 июля игрока выпустили под залог, а "Эвертон" объявил об отстранении футболиста от исполнения своих обязанностей.
В данный момент расследование продолжается, в связи с чем, как сообщает Daily Mirror, срок действия залога был продлен до 16 января 2022 года.
19.10.2021 22:00
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