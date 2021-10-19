"Сити" на классе разгромил "Брюгге"

"Манчестер Сити" на классе переиграл "Брюгге", одержав победу в Бельгии со счетом 1:5.

Относительно победы 2:0 над "Бернли" в стартовый состав "горожан" влились Эдерсон, Рубен Диаш, Кайл Уолкер и Джек Грилиш.



Матч начался с двух отмененных голов "Сити". Грилиш перебросил мяч через голкипера, но перед этим совершил отбор с нарушением правил, а Родри замкнул прострел Эмерика Лапорта вдоль ворот, однако ранее был зафиксирован офсайд.



Гости практически не выпускали мяч. "Брюгге" лишь оборонялся и даже о контратаках помышлять не мог. "Горожанам" явно не хватало наконечника атак, чтобы замыкать передачи с флангов.



Тем не менее, на 30-й минуте счет был открыт — первым же ударом в створ. Фил Фоден из центрального круга выполнил заброс в штрафную, где подключившийся вперед Жоау Канселу технично принял мяч грудью, а затем пробил между ног бывшего голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле — 0:1.



Открыв счет, "Сити" чуть остепенился и позволил хозяевам совершить несколько вылазок, но не более того.



А на 42-й минуте Рияд Махрез уверенно реализовал пенальти, который сам и заработал — 0:2.



Счет мог стать крупным уже к перерыву, но Махрез из отличной позиции пробил прямо в Миньоле, а Де Брюйне закрутил мяч над крестовиной.



Вскоре после начала второго тайма гости все-таки забили третий гол. Де Брюйне сделал передачу меж двух защитников на открывание Кайла Уолкера, который нанес удар в дальний угол ворот — 0:3.



"Горожане" полностью доминировали над своим соперником, и в середине второго тайма случился четвертый гол. Едва вышедший на замену Коул Палмер получил мяч на подступах к штрафной от Рахима Стерлинга, вторым касанием нанеся крученый удар в угол ворот — 0:4.



Четыре гола насытили "Сити". "Брюгге" получил свободу в концовке матча и этим воспользовался. Если на 79-й минуте Эдерсон спас свою команду после удара Шарля Де Кетеларе головой, но спустя две минуты ничего не смог поделать с выстрелом Ханса Ванакена из центра штрафной — 1:4.



Однако последнее слово в матче все равно осталось за гостями. На 84-й минуте Махрез выскочил один на один и послал мяч над присевшим Миньоле — 1:5.



"Сити" одержал победу на классе, несмотря на отсутствие чистого нападающего в составе. "Брюгге", по крайней мере, размочил счет, что уже неплохо против такого мощного соперника.



"Брюгге" (Бельгия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:5 (0:2)



Голы: Ванакен 81 — Канселу 30, Махрез 43 (пен), 84, Уолкер 53, Палмер 67.



"Брюгге": Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки (Мехеле 79), Соболь, Баланта (Мбамба 68), Ритc (Вормер 56), Ванакен, Соуа (Ван дер Бремпт 56), Ланг, Де Кетеларе (Дост 79).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт (Аке 57), Канселу, Родри (Фернандиньо 71), Де Брюйне (Палмер 65), Силва (Гюндоган 57), Фоден (Стерлинг 64), Махрез, Грилиш.



Предупреждения: Мата, Нсоки, Баланта — Лапорт.