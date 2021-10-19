"Сити" на классе разгромил "Брюгге"

Рияд Махрез "Манчестер Сити" на классе переиграл "Брюгге", одержав победу в Бельгии со счетом 1:5.

Относительно победы 2:0 над "Бернли" в стартовый состав "горожан" влились Эдерсон, Рубен Диаш, Кайл Уолкер и Джек Грилиш.

Матч начался с двух отмененных голов "Сити". Грилиш перебросил мяч через голкипера, но перед этим совершил отбор с нарушением правил, а Родри замкнул прострел Эмерика Лапорта вдоль ворот, однако ранее был зафиксирован офсайд.

Гости практически не выпускали мяч. "Брюгге" лишь оборонялся и даже о контратаках помышлять не мог. "Горожанам" явно не хватало наконечника атак, чтобы замыкать передачи с флангов.

Тем не менее, на 30-й минуте счет был открыт — первым же ударом в створ. Фил Фоден из центрального круга выполнил заброс в штрафную, где подключившийся вперед Жоау Канселу технично принял мяч грудью, а затем пробил между ног бывшего голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле — 0:1.

Открыв счет, "Сити" чуть остепенился и позволил хозяевам совершить несколько вылазок, но не более того.

А на 42-й минуте Рияд Махрез уверенно реализовал пенальти, который сам и заработал — 0:2.

Счет мог стать крупным уже к перерыву, но Махрез из отличной позиции пробил прямо в Миньоле, а Де Брюйне закрутил мяч над крестовиной.

Вскоре после начала второго тайма гости все-таки забили третий гол. Де Брюйне сделал передачу меж двух защитников на открывание Кайла Уолкера, который нанес удар в дальний угол ворот — 0:3.

"Горожане" полностью доминировали над своим соперником, и в середине второго тайма случился четвертый гол. Едва вышедший на замену Коул Палмер получил мяч на подступах к штрафной от Рахима Стерлинга, вторым касанием нанеся крученый удар в угол ворот — 0:4.

Четыре гола насытили "Сити". "Брюгге" получил свободу в концовке матча и этим воспользовался. Если на 79-й минуте Эдерсон спас свою команду после удара Шарля Де Кетеларе головой, но спустя две минуты ничего не смог поделать с выстрелом Ханса Ванакена из центра штрафной — 1:4.

Однако последнее слово в матче все равно осталось за гостями. На 84-й минуте Махрез выскочил один на один и послал мяч над присевшим Миньоле — 1:5.

"Сити" одержал победу на классе, несмотря на отсутствие чистого нападающего в составе. "Брюгге", по крайней мере, размочил счет, что уже неплохо против такого мощного соперника.

"Брюгге" (Бельгия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:5 (0:2)

Голы: Ванакен 81 — Канселу 30, Махрез 43 (пен), 84, Уолкер 53, Палмер 67.

"Брюгге": Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки (Мехеле 79), Соболь, Баланта (Мбамба 68), Ритc (Вормер 56), Ванакен, Соуа (Ван дер Бремпт 56), Ланг, Де Кетеларе (Дост 79).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт (Аке 57), Канселу, Родри (Фернандиньо 71), Де Брюйне (Палмер 65), Силва (Гюндоган 57), Фоден (Стерлинг 64), Махрез, Грилиш.

Предупреждения: Мата, Нсоки, Баланта — Лапорт.


Метки Брюгге, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2021 21:40

Количество просмотров Просмотров: 551

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mata05 19.10.2021 22:15 # mata05
    Симен поплыл

    (ответить)

  2. shinigami 19.10.2021 22:15 # shinigami
    какой даун на комментаторе господи

    (ответить)

  3. mane 19.10.2021 22:15 # mane
    Фараону новый 5-летний контракт. Станет Величайшим афро в АПЛ

    (ответить)

  4. bezviz 19.10.2021 22:12 # bezviz
    шо там, сосолах опять только с рикошета или автогола забивает?) за автоголы дают ЗМ?

    (ответить)

  5. liverpo0ol 19.10.2021 22:11 # liverpo0ol
    Дайте ссылку на эйс э по брацки нифига не фурычит

    (ответить)

  6. kukuruzzo 19.10.2021 22:11 # kukuruzzo
    Самый крутой игрок прямо сейчас

    (ответить)

  7. kos9k 19.10.2021 22:11 # kos9k
    Ссыкаем на атлетов и их синее подобие))

    Фараон лучший!

    (ответить)

  8. b84 19.10.2021 22:10 # b84
    САЛАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААХ

    (ответить)

  9. iskander8sg 19.10.2021 22:10 # iskander8sg
    Гооооооол))

    (ответить)

  10. mata05 19.10.2021 22:10 # mata05
    Цалах

    (ответить)

  11. bezviz 19.10.2021 22:02 # bezviz
    лузерка в желтой форме, ну тут все предначертано))) но я буду смотреть Шахту - Реал

    (ответить)

  12. b84 19.10.2021 22:02 # b84
    Вам шашечки или ехать?

    (ответить)

  13. madchester 19.10.2021 22:00 # madchester
    Короли! Палмер красавца!

    (ответить)

  14. iskander8sg 19.10.2021 21:59 # iskander8sg
    Итакс, перекличка.
    Залупенсы всем составом у экранов на матч Величайшего клуба Англии?

    (ответить)

  15. sausage 19.10.2021 21:53 # sausage
    Чёт Фабиньо на лавке всё равно. Для МЮ берегут?)

    (ответить)

  16. b84 19.10.2021 21:51 # b84
    Да будет битва!!!

    (ответить)

  17. iskander8sg 19.10.2021 21:51 # iskander8sg
    "Челси" обоссали

    Иван Громиков специально для FAPL.ru

    Источник: http://fapl.ru/posts/89018/
    Всё что нужно знать про сцыкливых автобусных залупенсах без яиц.

    Источник: http://fapl.ru/posts/89018/

    Источник: http://fapl.ru/posts/89018/?c=1

    (ответить)

  18. mancityman 19.10.2021 21:50 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  19. slash-lfc 19.10.2021 21:48 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! Фоден и Палмер юные звездочки

    (ответить)

  20. kipeloff89 19.10.2021 21:47 # kipeloff89
    Королииии!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: