68% игроков Премьер-Лиги полностью вакцинированы от коронавируса

Более двух третей игроков в Премьер-Лиге полностью прошли вакцинацию от коронавируса.

По состоянию на конец сентября только семь клубов дивизиона из 20 могли похвастать тем, что более половины их игроков получили по два укола вакцины.



Сейчас доля полностью привитых игроков, как следует из заявления Премьер-Лиги, выросла до 68%, причем минимум один укол с вакциной от COVID-19 получил 81% футболистов — это выше, чем в среднем по стране в возрасте до 40 лет.



Премьер-Лига добавляет, что эта статистика обновляется раз в неделю. Лига продолжает прикладывать усилия, стимулируя игроков уколоться.