Сульшер ощущает давление

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что ощущает оказываемое на него давление.

"Юнайтед" выиграл всего пять из 11 матчей в новом сезоне, вылетев из Кубка Лиги уже в первой игре.

Поражение 4:2 от "Лестера" в минувший уикенд только усилило спекуляции насчет будущего Сульшера, и сам Оле Гуннар это чувствует.

Вместе с тем Сульшер уверен, что он и его команда сумеют совладать с давлением, как это уже делали прежде. Оле Гуннар ожидает реакции от подопечных во время домашнего матча Лиги Чемпионов против "Аталанты" в среду вечером.

"Мы добились прогресса за последние годы. Мы финишировали шестыми в мои первые полсезона, затем мы становились третьими, вторыми — развитие, прогресс налицо".

"В этом сезоне мы снова хотим прибавить. Мы купили ряд игроков, которые повысили планку ожиданий. Другие клубы тоже совершили покупки и стали сильнее. Мы в той же лодке, что и другие команды топ-уровня".

"Здесь ты всегда под давлением. Я тоже под давлением, конечно. Прежде нам удавалось преодолевать это. Сейчас я лишь предвкушаю нашу реакцию на последние неудачи. Как уже говорилось ранее, я нахожусь в постоянном диалоге с клубом, и мы ведем открытый и честный разговор".

"После каждого матча мы анализируем игру и смотрим, что сделали хорошо, а что сделали плохо. Ты быстро переключаешься на следующего соперника".

"Впереди "Аталанта". Это другой соперник, другое соревнование, и мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать, чтобы провести хороший матч".

"Как я уже говорил, многое в нашей игре было достаточно хорошо в последнее время, и нам лишь нужно поправить отдельные вещи. Надеюсь, завтра мы добудем хороший результат с помощью хорошей игры", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 702

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  1. dallaslp 19.10.2021 19:40 # dallaslp
    таблеточки пусть попьет

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  2. superperez101 19.10.2021 19:37 # superperez101
    знаем мы что он ощущает))

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  3. tursa 19.10.2021 19:26 # tursa
    когда он успевает вьюхи давать? подряд что-то там говорит, а время то идет

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  4. mugabe 19.10.2021 19:13 # mugabe
    мих, харе про эту медузу новости клепать, посуди сам:
    - труфенам он сжёг пердаки в пепелище
    - адекватам ссать на него уже взападло
    - даже у тупых сосовзеров с пинсами и гг этот слизень не вызывает улыбки

    короч, не собрать

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