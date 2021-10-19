Сульшер ощущает давление
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что ощущает оказываемое на него давление.
"Юнайтед" выиграл всего пять из 11 матчей в новом сезоне, вылетев из Кубка Лиги уже в первой игре.
Поражение 4:2 от "Лестера" в минувший уикенд только усилило спекуляции насчет будущего Сульшера, и сам Оле Гуннар это чувствует.
Вместе с тем Сульшер уверен, что он и его команда сумеют совладать с давлением, как это уже делали прежде. Оле Гуннар ожидает реакции от подопечных во время домашнего матча Лиги Чемпионов против "Аталанты" в среду вечером.
"Мы добились прогресса за последние годы. Мы финишировали шестыми в мои первые полсезона, затем мы становились третьими, вторыми — развитие, прогресс налицо".
"В этом сезоне мы снова хотим прибавить. Мы купили ряд игроков, которые повысили планку ожиданий. Другие клубы тоже совершили покупки и стали сильнее. Мы в той же лодке, что и другие команды топ-уровня".
"Здесь ты всегда под давлением. Я тоже под давлением, конечно. Прежде нам удавалось преодолевать это. Сейчас я лишь предвкушаю нашу реакцию на последние неудачи. Как уже говорилось ранее, я нахожусь в постоянном диалоге с клубом, и мы ведем открытый и честный разговор".
"После каждого матча мы анализируем игру и смотрим, что сделали хорошо, а что сделали плохо. Ты быстро переключаешься на следующего соперника".
"Впереди "Аталанта". Это другой соперник, другое соревнование, и мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать, чтобы провести хороший матч".
"Как я уже говорил, многое в нашей игре было достаточно хорошо в последнее время, и нам лишь нужно поправить отдельные вещи. Надеюсь, завтра мы добудем хороший результат с помощью хорошей игры", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.
19.10.2021 19:00
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Последние комментарии:
таблеточки пусть попьет
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знаем мы что он ощущает))
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когда он успевает вьюхи давать? подряд что-то там говорит, а время то идет
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мих, харе про эту медузу новости клепать, посуди сам:
- труфенам он сжёг пердаки в пепелище
- адекватам ссать на него уже взападло
- даже у тупых сосовзеров с пинсами и гг этот слизень не вызывает улыбки
короч, не собрать
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