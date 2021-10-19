Тухель объяснил спад Лукаку психологической усталостью

Наставник "Челси" Томас Тухель объяснил психологической усталостью спад в игре нападающего Ромелу Лукаку.

Несмотря на то, что "синие" лидируют в Премьер-Лиге, их дорогостоящий бомбардир не может забить уже шесть матчей кряду во всех соревнованиях.



При этом из сборной Бельгии во время последнего международного перерыва Лукаку вернулся досрочно с "мышечным переутомлением".



Тухель считает, что Ромелу устал не только телом, но и духом, однако Томас пока не понимает, нужно ли ему на время вывести 28-летнего бельгийца из состава.



"В данный момент у меня есть ощущение, что Ромелу слегка переиграл. Думаю, он провел слишком много матчей за свою сборную".



"Он великолепный атлет и настоящий боец — он хочет трудиться и побежать. Я знаю, как сильно он хотел выступить успешно на Чемпионате Европы и затем в Лиге Наций со сборной Бельгии".



"Играть за свою страну — это многое значит для него. Если сборная не добивается успеха, он воспринимает это на свой счет, он переживает из-за этого".



"Думаю, он слегка устал душевно. На мой взгляд, он играл слишком много. Сложно сказать, нужен ли ему перерыв, или лучше оставить его на поле".



"То же самое с Мейсоном (Маунтом) и Жоржи (Жоржиньо) — им приходится тяжело. Они несут большой груз в своих сборных, хотя они любят это и являются бойцами. Но когда ты сыграл 1,000 матчей за год, ты можешь очень устать", — цитирует Тухеля Sky Sports.