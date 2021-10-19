Сульшер ответил на критику Каррагера
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил эксперта Sky Sports Джейми Каррагера в попытке дестабилизировать ситуацию в команде в преддверии матча против "Ливерпуля".
В эфире Sky Sports накануне Каррагер заявил, что "Юнайтед" никогда не выиграет Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов при Сульшере. Джейми говорил, что Оле Гуннар сделал все возможное, и для дальнейшего развития "красным дьяволам" нужен наставник получше.
Сульшер такого рода критику на свой счет не воспринимает. Оле Гуннару кажется, что Джейми просто пытается помочь своему бывшему клубу "Ливерпулю", который в воскресенье приедет на "Олд Траффорд".
"Нет, это не влияет на меня, но, конечно, время от времени ты видишь кое-какие комментарии. Я не знаю, что он сказал на сей раз, но в воскресенье нам играть с "Ливерпулем", поэтому Джейми докапывается до мелочей".
"У меня есть свои ценности, у меня есть свой стиль работы, и я верю в себя. Уверен, до тех пор, пока клуб верит в меня, мнение Джейми Каррагера ни на что не повлияет", — цитирует Сульшера The Independent.
19.10.2021 17:00
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Последние комментарии:
Карра в слух сказал все что думают фанаты МЮ о Сульшере , вот и всë
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Каждый на своем месте... Одному хлебало раззевать, а другому помои ушатами получать. Каждый зарабатывает как может. И зря Оля прикрывается тем, что Каррагер мерсисайдец.. У него сейчас прямо в раздевалке есть в 10 раз круче разрушитель командного духа.
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что только себе позволяет этот каррагер
на практически святого сульшера напраслину возводит
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У меня есть свои ценности, у меня есть свой стиль работы, и я верю в себя. Уверен, до тех пор, пока клуб верит в меня
Молодец! Наш человек! Стальные яйца! Несгибаемая воля!
Ценности надеюсь в сейфе
Стиль работы мы уже видели неоднократно..Особенно 6:1 от Тоттенхема впечатлил, с Вильяреалом неплохо, последний перфоманс с Лестером подчеркнул особый стиль. Я бы назвал этот стиль "ништо" пустой писдёш и словоблудие от плешивого бестрофейного куколда))))
И вангую что если памойка добьётся ничьи в предстоящем матче - праздновать её они будут как будто выиграли АПЛ и оле снова будет самый крутой коуч в лиге )))))))))))))))))))
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3 года без трофеев, с командой полной звезд
- Джейми докапывается до мелочей
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