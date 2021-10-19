Сульшер ответил на критику Каррагера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил эксперта Sky Sports Джейми Каррагера в попытке дестабилизировать ситуацию в команде в преддверии матча против "Ливерпуля".

В эфире Sky Sports накануне Каррагер заявил, что "Юнайтед" никогда не выиграет Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов при Сульшере. Джейми говорил, что Оле Гуннар сделал все возможное, и для дальнейшего развития "красным дьяволам" нужен наставник получше.



Сульшер такого рода критику на свой счет не воспринимает. Оле Гуннару кажется, что Джейми просто пытается помочь своему бывшему клубу "Ливерпулю", который в воскресенье приедет на "Олд Траффорд".



"Нет, это не влияет на меня, но, конечно, время от времени ты видишь кое-какие комментарии. Я не знаю, что он сказал на сей раз, но в воскресенье нам играть с "Ливерпулем", поэтому Джейми докапывается до мелочей".



"У меня есть свои ценности, у меня есть свой стиль работы, и я верю в себя. Уверен, до тех пор, пока клуб верит в меня, мнение Джейми Каррагера ни на что не повлияет", — цитирует Сульшера The Independent.