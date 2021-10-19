Сульшер ответил на критику Каррагера

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обвинил эксперта Sky Sports Джейми Каррагера в попытке дестабилизировать ситуацию в команде в преддверии матча против "Ливерпуля".

В эфире Sky Sports накануне Каррагер заявил, что "Юнайтед" никогда не выиграет Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов при Сульшере. Джейми говорил, что Оле Гуннар сделал все возможное, и для дальнейшего развития "красным дьяволам" нужен наставник получше.

Сульшер такого рода критику на свой счет не воспринимает. Оле Гуннару кажется, что Джейми просто пытается помочь своему бывшему клубу "Ливерпулю", который в воскресенье приедет на "Олд Траффорд".

"Нет, это не влияет на меня, но, конечно, время от времени ты видишь кое-какие комментарии. Я не знаю, что он сказал на сей раз, но в воскресенье нам играть с "Ливерпулем", поэтому Джейми докапывается до мелочей".

"У меня есть свои ценности, у меня есть свой стиль работы, и я верю в себя. Уверен, до тех пор, пока клуб верит в меня, мнение Джейми Каррагера ни на что не повлияет", — цитирует Сульшера The Independent.


Метки Каррагер, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 19.10.2021 18:14 # yxaxaxaxaxa
    Карра в слух сказал все что думают фанаты МЮ о Сульшере , вот и вс&#235;

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  2. zaeba1l 19.10.2021 17:54 # zaeba1l
    Каждый на своем месте... Одному хлебало раззевать, а другому помои ушатами получать. Каждый зарабатывает как может. И зря Оля прикрывается тем, что Каррагер мерсисайдец.. У него сейчас прямо в раздевалке есть в 10 раз круче разрушитель командного духа.

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  3. superperez101 19.10.2021 17:41 # superperez101
    что только себе позволяет этот каррагер
    на практически святого сульшера напраслину возводит

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  4. frisby 19.10.2021 17:40 # frisby
    У меня есть свои ценности, у меня есть свой стиль работы, и я верю в себя. Уверен, до тех пор, пока клуб верит в меня

    Молодец! Наш человек! Стальные яйца! Несгибаемая воля!
    Ценности надеюсь в сейфе
    Стиль работы мы уже видели неоднократно..Особенно 6:1 от Тоттенхема впечатлил, с Вильяреалом неплохо, последний перфоманс с Лестером подчеркнул особый стиль. Я бы назвал этот стиль "ништо" пустой писдёш и словоблудие от плешивого бестрофейного куколда))))
    И вангую что если памойка добьётся ничьи в предстоящем матче - праздновать её они будут как будто выиграли АПЛ и оле снова будет самый крутой коуч в лиге )))))))))))))))))))

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  5. chelsea 19.10.2021 17:19 # chelsea
    3 года без трофеев, с командой полной звезд
    - Джейми докапывается до мелочей

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