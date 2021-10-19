Анонс матча "Атлетико" — "Ливерпуль"

В своем третьем матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сразится на выезде с "Атлетико".

В памяти многих болельщиков "Ливерпуля" еще свежо противостояние с "Атлетико" в 1/8 финала в начале 2020 года. Тогда мастера темных искусств Диего Симеоне выиграли оба матча, выбив "красных" из турнира (1:0 дома и 2:3 в экстра-таймах на выезде).



"В прошлый раз мы проиграли оба матча против них. Я позитивно мыслящий человек, и я бы не хотел думать, что те матчи еще не вышли у нас из головы".



"Они изменили игроков и схему, поэтому нам будет противостоять другое создание, пускай и ничуть не слабее. Их костяк давно вместе, и они знают, как выигрывать матчи", — сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции.



- "Ливерпуль" не выиграл ни одного из четырех матчей против "Атлетико" в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 2 поражения).



- Шесть из семи последних выездов "Ливерпуля" в Испанию в рамках еврокубков завершились поражениями (1 ничья). Последний раз "красные" побеждали испанскую команду на выезде в сезоне 2008/09 — "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



- В 2019 году "Ливерпуль" выиграл финал Лиги Чемпионов на "Ванда Метрополитано" — 2:0 против "Тоттенхэма".



- "Атлетико" не знает побед уже четыре домашних матча Лиги Чемпионов кряду (3 ничьи, 1 поражения). Хуже серии такого рода у команды Диего Симеоне еще никогда не было в этом соревновании.



- Из последних 45 ударов "Атлетико" в Лиге Чемпионов только один стал голом.



- "Ливерпуль" не проигрывает на выезде на групповой стадии Лиги Чемпионов с сентября 2019 (0:2 против "Наполи") — пять побед и одна ничья с общим счетом 18:3.



- Четыре из семи своих последних голов в Лиге Чемпионов "Атлетико" забивал в заключительные 10 минут матчей.



Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс приступил к легким тренировкам после травмы, но на этот выезд не отправился. Алиссон и Фабиньо не играли с "Уотфордом" на выходных, прилетев в Мадрид сразу из сборной Бразилии. Харви Эллиотт вернется еще не скоро.



Лига Чемпионов. Группа B. 3-й тур



"Атлетико" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)



Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 22:00 Онлайн-трансляция