Анонс матча "Атлетико" — "Ливерпуль"

Мохамед Салах и Ян Облак В своем третьем матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сразится на выезде с "Атлетико".

В памяти многих болельщиков "Ливерпуля" еще свежо противостояние с "Атлетико" в 1/8 финала в начале 2020 года. Тогда мастера темных искусств Диего Симеоне выиграли оба матча, выбив "красных" из турнира (1:0 дома и 2:3 в экстра-таймах на выезде).

"В прошлый раз мы проиграли оба матча против них. Я позитивно мыслящий человек, и я бы не хотел думать, что те матчи еще не вышли у нас из головы".

"Они изменили игроков и схему, поэтому нам будет противостоять другое создание, пускай и ничуть не слабее. Их костяк давно вместе, и они знают, как выигрывать матчи", — сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции.

- "Ливерпуль" не выиграл ни одного из четырех матчей против "Атлетико" в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 2 поражения).

- Шесть из семи последних выездов "Ливерпуля" в Испанию в рамках еврокубков завершились поражениями (1 ничья). Последний раз "красные" побеждали испанскую команду на выезде в сезоне 2008/09 — "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

- В 2019 году "Ливерпуль" выиграл финал Лиги Чемпионов на "Ванда Метрополитано" — 2:0 против "Тоттенхэма".

- "Атлетико" не знает побед уже четыре домашних матча Лиги Чемпионов кряду (3 ничьи, 1 поражения). Хуже серии такого рода у команды Диего Симеоне еще никогда не было в этом соревновании.

- Из последних 45 ударов "Атлетико" в Лиге Чемпионов только один стал голом.

- "Ливерпуль" не проигрывает на выезде на групповой стадии Лиги Чемпионов с сентября 2019 (0:2 против "Наполи") — пять побед и одна ничья с общим счетом 18:3.

- Четыре из семи своих последних голов в Лиге Чемпионов "Атлетико" забивал в заключительные 10 минут матчей.

Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс приступил к легким тренировкам после травмы, но на этот выезд не отправился. Алиссон и Фабиньо не играли с "Уотфордом" на выходных, прилетев в Мадрид сразу из сборной Бразилии. Харви Эллиотт вернется еще не скоро.

Лига Чемпионов. Группа B. 3-й тур

"Атлетико" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия)

Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Атлетико, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 19.10.2021 16:33 # true-manc
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    > 19.10.2021 13:00

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    > 19.10.2021 16:00

    Как же Пихалыч ссыт в глотки портовых ху*сосов, ору)))

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  2. sellman 19.10.2021 16:14 # sellman
    Лукаку двумя ногами бегает,
    А третьей ногой — ЛФК обедает (с) Тютчев

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