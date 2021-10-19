"Эвертон" потерял Дукуре с переломом стопы
Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре выбыл из строя с переломом стопы.
Дукуре великолепно начал новый сезон, забив два гола и отдав четыре результативные передачи за "ирисок" в рамках Премьер-Лиги.
Абдулай целиком провел субботний матч против "Вест Хэма", однако затем пожаловался на стопу, из-за которой он пропустил часть прошлого сезона.
Как сообщает The Guardian, углубленное обследование обнаружило у Дукуре перелом плюсневой кости. Теперь 28-летний француз ложится на операцию.
Добавим, в лазарете "Эвертона" также находятся партнеры Абдулая по центру поля в лице Андре Гомеша и Фабиана Дельфа.
19.10.2021 15:00
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