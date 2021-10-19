Де Брюйне отдал бы "Золотой мяч" Левандовски
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что отдал бы "Золотой мяч" в этом году нападающему "Баварии" Роберту Левандовски.
На прошлой неделе Де Брюйне вместе со своими одноклубниками Филом Фоденом, Рубеном Диашем, Риядом Махрезом и Рахимом Стерлингом был назван в числе 30 игроков, номинированных на "Золотой мяч".
Если бы награду вручал сам Де Брюйне, то он проигнорировал бы фаворитов вроде Лионеля Месси с Жоржиньо. Кевин отдает предпочтение Левандовски, который забил 51 гол за "Баварию" и сборную Польши в 2021 году.
"Если бы мне нужно было выбрать победителя, то я бы оценивал последние два года. Я бы отдал награду Левандовски, учитывая его результативность и выигранные с "Баварией" трофеи. Он был бы моим выбором", — цитирует Де Брюйне Daily Mirror.
19.10.2021 14:00
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КОРОЛЬ!!!
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права рыжая параша однако
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вообще да, по факту.
но не свезло поляку вылететь слишком рано из лч и быть поляком)
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заслужил
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