Де Брюйне отдал бы "Золотой мяч" Левандовски

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что отдал бы "Золотой мяч" в этом году нападающему "Баварии" Роберту Левандовски.

На прошлой неделе Де Брюйне вместе со своими одноклубниками Филом Фоденом, Рубеном Диашем, Риядом Махрезом и Рахимом Стерлингом был назван в числе 30 игроков, номинированных на "Золотой мяч".



Если бы награду вручал сам Де Брюйне, то он проигнорировал бы фаворитов вроде Лионеля Месси с Жоржиньо. Кевин отдает предпочтение Левандовски, который забил 51 гол за "Баварию" и сборную Польши в 2021 году.



"Если бы мне нужно было выбрать победителя, то я бы оценивал последние два года. Я бы отдал награду Левандовски, учитывая его результативность и выигранные с "Баварией" трофеи. Он был бы моим выбором", — цитирует Де Брюйне Daily Mirror.