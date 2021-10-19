Анонс матча "Брюгге" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" постарается поправить свое положение в Группе A Лиги Чемпионов с помощью выездного матча против "Брюгге".

В данный момент "горожане" занимают только третье место в своем квартете, уступая одно очко ПСЖ и как раз "Брюгге". Это стало следствием их поражения в Париже в конце сентября.



"По увиденному могу сказать, что они ("Брюгге") отлично готовы физически и знают, что нужно делать. У них много мастерства впереди. У нас остается четыре матча, в которых мы будем сражаться за 12 очков для выхода в плей-офф. Такова наша цель, и наш настрой всегда неизменен. Мы хотим, чтобы это не мы, а соперник подстраивался под то, как мы играем", — говорил Гвардиола на пресс-конференции.



- Прежде эти команды еще никогда не встречались. "Сити" станет 11-й английской командой, против которой "Брюгге" сыграет в еврокубках.



- В рамках всех европейских соревнований "Брюгге" не знает побед уже 12 матчей кряду против английских команд (3 ничьи, 9 поражений) — с победы 1:0 над "Челси" в Кубке обладателей кубков в феврале 1995.



- "Сити" выиграл пять из своих шести матчей против бельгийских команд в еврокубках, в шестом уступив льежскому "Стандарту" 2:0 в рамках Кубка УЕФА в ноябре 1978.



- "Брюгге" не проигрывает на групповой стадии Лиги Чемпионов уже четыре матча кряду (2 победы, 2 ничьи), набрав в них восемь очков. Это лучший показатель клуба за четырехматчевый отрезок в данном соревновании.



- За свою тренерскую карьеру Гвардиола лишь однажды потерпел два выездных поражения подряд в Лиге Чемпионов. Это случилось с "Баварией" в сезоне 2014/15.



- "Брюгге" — только одна из трех команд, называвших одинаковый стартовый состав на два первых матча на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов.



- "Брюгге" сделал меньше всех замен в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (5).



"Сити" отправился на этот выезд без защитника Джона Стоунса, который остался дома по причинам личного характера. Эдерсон и Габриэль Жезус прилетели сразу в Бельгию из расположения сборной Англи. Ферран Торрес вернется только к Новому году.



Лига Чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

"Брюгге" (Бельгия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Брюгге. Стадион "Ян Брейдел". 19:45 Онлайн-трансляция