Анонс матча "Брюгге" — "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола и Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" постарается поправить свое положение в Группе A Лиги Чемпионов с помощью выездного матча против "Брюгге".

В данный момент "горожане" занимают только третье место в своем квартете, уступая одно очко ПСЖ и как раз "Брюгге". Это стало следствием их поражения в Париже в конце сентября.

"По увиденному могу сказать, что они ("Брюгге") отлично готовы физически и знают, что нужно делать. У них много мастерства впереди. У нас остается четыре матча, в которых мы будем сражаться за 12 очков для выхода в плей-офф. Такова наша цель, и наш настрой всегда неизменен. Мы хотим, чтобы это не мы, а соперник подстраивался под то, как мы играем", — говорил Гвардиола на пресс-конференции.

- Прежде эти команды еще никогда не встречались. "Сити" станет 11-й английской командой, против которой "Брюгге" сыграет в еврокубках.

- В рамках всех европейских соревнований "Брюгге" не знает побед уже 12 матчей кряду против английских команд (3 ничьи, 9 поражений) — с победы 1:0 над "Челси" в Кубке обладателей кубков в феврале 1995.

- "Сити" выиграл пять из своих шести матчей против бельгийских команд в еврокубках, в шестом уступив льежскому "Стандарту" 2:0 в рамках Кубка УЕФА в ноябре 1978.

- "Брюгге" не проигрывает на групповой стадии Лиги Чемпионов уже четыре матча кряду (2 победы, 2 ничьи), набрав в них восемь очков. Это лучший показатель клуба за четырехматчевый отрезок в данном соревновании.

- За свою тренерскую карьеру Гвардиола лишь однажды потерпел два выездных поражения подряд в Лиге Чемпионов. Это случилось с "Баварией" в сезоне 2014/15.

- "Брюгге" — только одна из трех команд, называвших одинаковый стартовый состав на два первых матча на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов.

- "Брюгге" сделал меньше всех замен в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (5).

"Сити" отправился на этот выезд без защитника Джона Стоунса, который остался дома по причинам личного характера. Эдерсон и Габриэль Жезус прилетели сразу в Бельгию из расположения сборной Англи. Ферран Торрес вернется только к Новому году.

Лига Чемпионов. Групповой этап. 3-й тур
"Брюгге" (Бельгия) — "Манчестер Сити" (Англия)
Брюгге. Стадион "Ян Брейдел". 19:45 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Брюгге, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2021 13:00

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  1. j-silver 19.10.2021 14:22 # j-silver
    залягут там на дно

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  2. danny949494 19.10.2021 13:39 # danny949494
    Брюгге даст бой.

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  3. mancityman 19.10.2021 13:27 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. true-manc 19.10.2021 13:02 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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