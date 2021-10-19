Сульшер недоволен, что МЮ не купил полузащитника

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер остался недоволен тем, что клубу не удалось купить полузащитника минувшим летом.

"Юнайтед" мощно провел летнюю трансферную кампанию, укрепив свой состав Рафаэлем Вараном, Джейдоном Санчо и Криштиану Роналду.



Manchester Evening News утверждает, что Сульшер также хотел пригласить в свою команду полузащитника, но "сочетание факторов" этому помешало.



"Красных дьяволов" связывали с Эдуарду Камавинга, Декланом Райсом и Леоном Горецкой, но в итоге центр поля остался без усиления, что выглядит большой проблемой на старте сезона.



И хотя Сульшер никогда не озвучивал это на публику, неспособность клуба купить полузащитника расстроила норвежского тренера.



Добавим, со старта этого сезона Сульшер использовал уже семь различных сочетаний в центре поля, чаще всего полагаясь на Скотта Мактоминея и Фреда. Ни тот, ни другой не вышел в старте против "Лестера" в субботу.