Триппьер хочет вернуться в Премьер-Лигу

Крайний защитник "Атлетико" Киран Триппьер подтвердил, что хочет вернуться в Премьер-Лигу.

Триппьера связывали с возвращением в Премьер-Лигу еще минувшим летом, но слухи насчет перехода Кирана в "Манчестер Юнайтед" не материализовались.



В Мадриде у Триппьера есть контракт до 2023 года, однако 31-летний англичанин не планирует завершать карьеру на чужбине.



"Летом было много спекуляций, но я находился со сборной Англии и был сосредоточен только на этом. Затем я вернулся в Мадрид и сразу приступил к предсезонной подготовке".



"Но я бы хотел однажды снова поиграть в Премьер-Лиге. В Испанию я уехал, чтобы вернуть свою карьеру в колею, и я сделал это", — цитирует Триппьера The Guardian.