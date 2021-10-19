Триппьер хочет вернуться в Премьер-Лигу
Крайний защитник "Атлетико" Киран Триппьер подтвердил, что хочет вернуться в Премьер-Лигу.
Триппьера связывали с возвращением в Премьер-Лигу еще минувшим летом, но слухи насчет перехода Кирана в "Манчестер Юнайтед" не материализовались.
В Мадриде у Триппьера есть контракт до 2023 года, однако 31-летний англичанин не планирует завершать карьеру на чужбине.
"Летом было много спекуляций, но я находился со сборной Англии и был сосредоточен только на этом. Затем я вернулся в Мадрид и сразу приступил к предсезонной подготовке".
"Но я бы хотел однажды снова поиграть в Премьер-Лиге. В Испанию я уехал, чтобы вернуть свою карьеру в колею, и я сделал это", — цитирует Триппьера The Guardian.
19.10.2021 11:00
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В какую ещё колею...???Ты завершил уже давно в апл!
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