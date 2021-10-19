Ба рассказал, что приехал на подписание контракта с "Вест Хэмом" в багажнике

Демба Ба Нападающий Демба Ба рассказал, что приехал подписывать контракт с "Вест Хэмом" в багажнике автомобиля.

Ба присоединился к "Вест Хэму" из "Хоффенхайма" по сделке стоимостью 3.5 млн. фунтов в январе 2011 — спустя считанные дни после того, как его переход в "Стоук" сорвался из-за медобследования.

"Молотобойцы" хотели оформить переход Дембы в условиях полной секретности, без лишних глаз, поэтому сенегалец обратился к своему другу, чтобы тот подбросил его до базы лондонцев в багажнике.

"Они сказали, что не хотят, чтобы о моем прибытии узнали журналисты, поэтому я подчинился".

"Это был не самый большой багажник. "Бум, бум", — я бился своей головой о каждый угол", — поведал Ба The Athletic.


Метки Ба, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2021 10:00

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  1. jirrort 19.10.2021 10:35 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!

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  2. chr1s8rown 19.10.2021 10:26 # chr1s8rown
    Как подобает легендам щельси

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  3. superglor 19.10.2021 10:12 # superglor
    Стивен Джеррард рассказал, что приехал на матч с "Челси" на поводке.

    "Лузерпульцы" хотели просрать титул в условиях полного позора, у всех на глазах, поэтому Джеррард обратился к своему властелину, чтобы тот погонял его по стадиону мерсисайдцев на поводке.

    "Это был не самый длинный поводок. "Гав, гав", — я подскальзывался своей лапой о каждый газон", — поведал Джеррард The Athletic.

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