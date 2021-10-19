Ба рассказал, что приехал на подписание контракта с "Вест Хэмом" в багажнике
Нападающий Демба Ба рассказал, что приехал подписывать контракт с "Вест Хэмом" в багажнике автомобиля.
Ба присоединился к "Вест Хэму" из "Хоффенхайма" по сделке стоимостью 3.5 млн. фунтов в январе 2011 — спустя считанные дни после того, как его переход в "Стоук" сорвался из-за медобследования.
"Молотобойцы" хотели оформить переход Дембы в условиях полной секретности, без лишних глаз, поэтому сенегалец обратился к своему другу, чтобы тот подбросил его до базы лондонцев в багажнике.
"Они сказали, что не хотят, чтобы о моем прибытии узнали журналисты, поэтому я подчинился".
"Это был не самый большой багажник. "Бум, бум", — я бился своей головой о каждый угол", — поведал Ба The Athletic.
19.10.2021 10:00
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ИМПЕРАТОР!!!
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