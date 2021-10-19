Клубы Премьер-Лиги решили блокировать спонсорские контракты "Ньюкасла"

Клубы Премьер-Лиги проголосовали за то, чтобы запретить "Ньюкаслу" заключать спонсорские контракты по завышенным ценам.

Обретя новых владельцев из Саудовской Аравии, "Ньюкасл" получил доступ почти к неограниченным ресурсам, и теперь только правила финансового фейр-плей ограничивают траты "сорок".



Конкуренты по дивизиону опасаются, что "Ньюкасл" будет пытаться обойти эти ограничения, фиктивно наращивая свои доходы с помощью спонсорских контрактов, заключенных с аффилированными со своими новыми владельцами компаниями.



Как сообщает The Guardian, эту тему клубы Премьер-Лиги и обсуждали в понедельник. Управляющий директор "сорок" Ли Чарнли, сославшись на консультацию юристов, заявил, что запрет на заключение такого рода спонсорских контрактов был бы нелегитимным.



Тем не менее, клубы настояли на голосовании. За запрет "Ньюкаслу" заключать спонсорские контракты с компаниями, имеющими бизнес-отношения с владельцами "сорок", высказались 18 участников дивизиона.



Сторону "сорок" занял только "Манчестер Сити", чьи владельцы из Абу-Даби некогда сами были в похожей ситуации.