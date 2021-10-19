Клубы Премьер-Лиги решили блокировать спонсорские контракты "Ньюкасла"

Новые владельцы Ньюкасла Клубы Премьер-Лиги проголосовали за то, чтобы запретить "Ньюкаслу" заключать спонсорские контракты по завышенным ценам.

Обретя новых владельцев из Саудовской Аравии, "Ньюкасл" получил доступ почти к неограниченным ресурсам, и теперь только правила финансового фейр-плей ограничивают траты "сорок".

Конкуренты по дивизиону опасаются, что "Ньюкасл" будет пытаться обойти эти ограничения, фиктивно наращивая свои доходы с помощью спонсорских контрактов, заключенных с аффилированными со своими новыми владельцами компаниями.

Как сообщает The Guardian, эту тему клубы Премьер-Лиги и обсуждали в понедельник. Управляющий директор "сорок" Ли Чарнли, сославшись на консультацию юристов, заявил, что запрет на заключение такого рода спонсорских контрактов был бы нелегитимным.

Тем не менее, клубы настояли на голосовании. За запрет "Ньюкаслу" заключать спонсорские контракты с компаниями, имеющими бизнес-отношения с владельцами "сорок", высказались 18 участников дивизиона.

Сторону "сорок" занял только "Манчестер Сити", чьи владельцы из Абу-Даби некогда сами были в похожей ситуации.


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2021 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1682

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kos9k 19.10.2021 10:13 # kos9k
    Сито ожидаемо обоссалось, ведь без многомиллионных трат эта помойка станет типичным Норвичем

    (ответить)

  2. gerrard08 19.10.2021 09:34 # gerrard08
    Да, а то эта херата с этихадом и газпромом просто невероятно банальные наебки.

    (ответить)

  3. bangladesh 19.10.2021 09:31 # bangladesh
    Сторону "сорок" занял только "Манчестер Сити", чьи владельцы из Абу-Даби некогда сами были в похожей ситуации.

    Источник: http://fapl.ru/posts/89021/?c=1

    Хахаахах ну вы поняли

    (ответить)

  4. quavo 19.10.2021 09:01 # quavo
    какое же мерзкое е6ало у этой бабы. как в гари поттере шмара учительница была, один в один

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: