Райс — приоритетная цель для "Сити"

"Манчестер Сити" сделал полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса своей приоритетной трансферной целью на следующее лето.

"Сити" неоднократно просматривал Райса в прошлом сезоне, но летом решил не вступать в переговоры с "Вест Хэмом", а продлил на 12 месяцев контракт с Фернандиньо.



The Athletic ожидает, что следующим летом "горожане" все-таки попытаются купить Деклана, однако для этого потребуется сумма минимум в 70 миллионов фунтов.



Виды на 22-летнего игрока сборной Англии также имеют "Челси" и "Манчестер Юнайтед", но "Вест Хэм" не хочет терять свою звезду.



Помочь "молотобойцам" сохранить Райса может, например, попадание в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы, где команда Дэвида Мойеса считается одним из фаворитов.



Добавим, от контракта Райса остается еще три года, поэтому "Вест Хэм" чувствует себя комфортно в этом отношении, несмотря на нежелание Деклана заключать новую сделку.