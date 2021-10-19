Артета возмущен бездействием VAR

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил свое возмущение бездействием системы VAR в эпизоде, когда вингер Букайо Сака получил травму в дерби против "Кристал Пэлас".

Артета был вынужден заменить Сака в перерыве после того, как в концовке первого тайма полузащитник "Пэлас" Джеймс Макартур ударил Букайо сзади на подступах к штрафной площади.



Рефери Майк Дин предъявил грубияну желтую карточку, но к VAR обращаться даже не стал, и это злит Артету.



"Если мы хотим контролировать вещи, которые по-настоящему важны и могут изменить ход матча, тогда VAR должна включаться".



"Эта ситуация повлияла не только на них, но и на нас, потому что нам пришлось заменить игрока. Это неправильно".



"Все было очевидно, и нужно было сразу принимать решение. Они должны были остаться вдесятером".



"Букайо не смог продолжить игру, нам пришлось заменить его в перерыве. Я видел повторы и не могу поверить, что их игрок остался на поле".



"Я не понимаю этого. Это лишено всякого смысла, учитывая разъяснения, которые мы получили на старте сезона", — цитирует Артету Sky Sports.