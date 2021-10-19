Семь вещей, что мы узнали в 8-м туре

Клаудио Раньери дебютирует у руля "Уотфорда", "Ньюкасл" впервые играет на глазах новых владельцев, "Манчестер Юнайтед" прерывает свою затяжную серию без поражений на выезде. Таковы некоторые из событий, случившихся в 8-м туре Премьер-Лиги.





Раньери начинает с 0:5



Клаудио Раньери прежде не проигрывал в первых матчах во главе английских команд, а последним тренером "Уотфордом", уступившем в своем дебютном поединке, в 2014 году становился Оскар Гарсия. Но на этот раз проиграать обязывал соперник. На "Викаридж Роуд" приехал "Ливерпуль", демонстрирующий отличную форму на старте сезона.



"Ливерпуль" был первым соперником топ-уровня "шершней" в этом сезоне, показав, что семь очков в семи играх "Уотфорда" не говорят о хорошей готовности к Премьер-Лиге. Мохамед Салах сотворил еще один шедевр, Роберто Фирмино оформил свой второй хет-трик в Премьер-Лиге, а Раньери не только проиграл первый матч, но сделал это со счетом 0:5.



Играть с "Ливерпулем" каждую неделю не придется, но Раньери нужно серьезно потрудиться, чтобы задержаться в "Уотфорде" до конца сезона.



Выездная серия "Юнайтед" подошла к концу



"Манчестер Юнайтед" не проигрывал на выезде в Премьер-Лиге 29 матчей подряд. Эта серия не привела команду к фактическим достижениям, но была хрупкой опорой для поклонников работы Оле Гуннара Сульшера. Возможно, она говорила о стойкости игроков МЮ. Возможно, она не говорила ни о чем, кроме стечения обстоятельств.

Эта стойкость, которая помогла "Юнайтед" регулярно побеждать в плохих матчах, в последние недели манкунианцам отказывает. На поле "Лестера" они потерпели еще одно поражение, оправдывать которое не стал даже менеджер. Для "красных дьяволов" было удачей забить два мяча по такой игре и держать интригу до последних минут. Но четыре гола "Лестера" не выглядели пределом на фоне подвигов Давида Де Хеа.



"Лестер" провел свой лучший матч в этом сезоне. А выездная серия "Юнайтед" без поражений и так аномально затянулась, если смотреть на содержание многих матчей команды.



"Саутгемптон" покидает клуб неудачников



В предыдущем туре от группы команд без побед отклеился "Лидс", на этот раз — "Саутгемптон". Победного результата команда Ральфа Хазенхюттля добилась именно за счет "Лидса", выдавшего очередное грустное выступление на старте нынешнего сезона. В отличие от "святых", "Лидс" жаловаться на невезение на старте сезона не может — он действительно плох.



"Саутгемптон" свои три очка взял по делу, сыграв с непривычным вариантом в атаке. Че Адамс помочь "святым" не мог, Адама Армстронга Хазенхюттль усадил в запас, а шанс в центре нападения получил Армандо Бройя. 20-летний албанец, арендованный у "Челси", до этого не впечатлял, но в субботу забил свой первый гол за клуб, впервые выйдя в старте на матч Премьер-Лиги. Он также стал самым молодым игроком "Саутгемптона", которому это удалось.



Ральф Хазенхюттль выдохнул с облегчением, а его оппоненту Марсело Бьельсе стоит волноваться. После восьми туров "Лидс" похож на команду, которая может пострадать из-за "синдрома второго сезона".



"Астон Вилла" чудом проигрывает в дерби



В вест-мидлендских противостояниях можно запутаться, но победа над одним из соседей для клубов местного региона — это всегда гордость. В субботу казалось, что "Астон Вилла" будет гордиться не только победой над "Вулверхэмптоном", но и своей игрой в матче. Команда Дина Смита переигрывала соперника на протяжении всего поединка, забила два мяча и готовилась праздновать победу за 10 минут до конца основного времени.



У "Вулверхэмптона" на старте сезона были огромные проблемы с голами при неплохой игре, сейчас ситуация обратная (и более приятная). За короткий промежуток времени команда Бруну Лаже сделала три мяча из воздуха — и это буквально, учитывая роль стандартных положений. Две подачи в штрафную футболисты "Виллы" не доработали до конца, а плохой удар Рубена Невеша со штрафного срикошетил в сетку от стенки. "Вулверхэмптон" каким-то чудом победил в Бирмингеме со счетом 2:3, взяв максимум в трех последних играх.



Футболистам "Виллы" можно предъявлять претензии за потерю концентрации, но она встречается повсеместно. А вот такая расплата за это — случай очень редкий.



"Челси" отскочил и сохранил лидерство



Как и "Шеффилд Юнайтед" с "Лидсом", "Брентфорд" еще будет иметь свой второй сезон, но пока лондонцы находятся на волне отличных результатов и признания в Премьер-Лиге. Дерби Западного Лондона с "Челси" для них — штука новая. В последний раз команды играли в чемпионате в 47 году, а между тем сезоном и нынешним всего трижды пересекались в кубковых турнирах.



Правда, "Челси" должен был знать, с кем он встретится в субботу. Команда Томаса Франка несколько недель назад забила дома три мяча "Ливерпулю", решив ввязаться в перестрелку с одним из грандов Премьер-Лиги. Встреча с "Челси" минуты до 65-й проходила куда спокойнее. "Синие" с трудом, но забили единственный гол, а "Брентфорд" сдерживал себя без мяча, как будто бы дожидаясь подходящего момента.



Последние 20-30 минут встречи в итоге превратились в обстрел ворот "Челси". Эдуар Менди несколько раз спасал свою команду, дважды мяч попадал в штангу после ударов Мбемо, и "Челси", говоря откровенно, просто отскочил. Но "Брентфорд" сейчас хорош настолько, что команду Томаса Тухеля за такое выступление критиковать даже не стали. Тем более что результат позволил ей сохранить первое место в чемпионате.



"Ньюкасл" входит в будущее с поражения



Вопреки ожиданиям, Стив Брюс остался менеджером "Ньюкасла" в первой игре клуба после продажи. Для самого Брюса она стала тысячной в тренерской карьере, но делать поблажек местная публика тренеру в такой день не собиралась. При счете 1:3 Брюс снова стал предметов основного внимания: теперь уже на глазах нового менеджмента клуба фанаты "Ньюкасла" требовали его отставки.



История с болельщиком, которому понадобилась помощь врачей в конце первого тайма, на настроении сказалась в первую очередь. Но с футбольной стороны праздник "сорокам" испортил "Тоттенхэм". Идеальное начало (с голом Каллума Уилсона головой) "Ньюкасла" было эмоциональным порывом, который гости очень скоро погасили своим качеством. Харри Кейн забил первый гол в этом сезоне Премьер-Лиги, голевой запас пополнил Сон, отличился Ндомбеле, а Моура накручивал игроков "Ньюкасла" в свое удовольствие.



Для "Тоттенхэма" это была самая простая победа в новом сезоне, а перегоревший "Ньюкасл" остается без них в принципе. Вне зависимости от результата, смена тренера на "Сент-Джеймс Парк" — вопрос ближайшего времени.



"Арсенал" радуется ничьей с "Пэлас"



Патрик Виейра на "Эмирейтс" играл только в составе "Манчестер Сити", но это напоминало возвращение домой. Менеджера соперника "Арсенала" встретили очень тепло, но Виейра приехал за результатом — и его команда показала, что сейчас ничем не уступает "Арсеналу".



Хозяева забили быстрый гол, но очень скоро инициатива перешла к "Пэлас", а гол гостей был делом времени. Команда Виейра, даже играя без Уилфрида Зах, превосходила "Арсенала" и забила дважды — символично то, что оба гола случились после ошибок центральных полузащитников "канониров". Непривычно то, что в составе "орлов" забивают сразу два нападающих.



Возможно, "орлы" поплатились за то, что сели слишком глубоко в последние минуты матча. Гол Александр Лакасетта перед финальным свистком гостям принять было тяжело, хотя изначально ничья на поле "Арсенала" и выглядела приемлемым результатом. Подопечные Микеля Артеты ушли от поражения, но это лишь радость по поводу домашней ничьей с "Пэлас". Сама игра, как и предыдущий матч в Брайтоне, показали, что на серьезное "Арсенал" не претендует.



Иван Громиков специально для FAPL.ru