"Арсенал" чудом вырвал ничью против "Пэлас"

Александр Лакасетт Только на исходе компенсированного времени "Арсеналу" удалось избежать поражения в дерби против "Кристал Пэлас" — 2:2.

Из-за плохого самочувствия "орлы" недосчитались Уилфрида Захи, чье место в стартовом составе занял Кристиан Бентеке.

В стартовый состав "канониров" вернулся Николя Пепе, заменив Альбера Самби Локонгу.

"Арсенал" хорошо начал матч и уже на восьмой минуте праздновал взятие ворот. Сыграв в стенку с Такехиро Томиясу, Николя Пепе вошел в штрафную с правого флага, после чего нанес обводящий удар. Голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита среагировал, но отразил мяч прямо на Пьер-Эмерика Обамеянга, которому не составило труда поразить цель с близкого расстояния — 1:0.

Вскоре Эмиль Смит-Роу отметился дальним ударом, уверенно остановленным Гуаитой, но этим хозяева и ограничились в первом тайме в плане атак.

"Пэлас" атаковал гораздо активнее. Особенно бушевал Бентеке, который пытался заработать пенальти, а на 28-й минуте пробил с подступов к штрафной, заставив Аарона Рамсдейла совершить сейв.

На последней минуте первого тайма Рамсдейл отметился еще более зрелищным спасением, потащив мяч после дальнего удара с лету Конора Галлахера.

Второй тайм начался с дальнего, но неточного удара Томаса Партея. А на 50-й минуте ответили гости. Бентеке свободно вошел в штрафную, сместился мимо Габриэля и сильно пробил в нижний угол ворот — 1:1.

Спустя семь минут защитники "Арсенала" бросили Джордана Айю, который без сопротивления пробил с подступов к штрафной. Удар пришелся точно по центру, и Рамсдейл перевел мяч на угловой.

На некоторое время "канониры" оказались в замешательстве, однако благодаря поддержке своих фанатов пришли в себя и принялись атаковать. На 72-й минуте вышедший на замену Александр Лакасетт наносил опаснейший обводящий удар, но Гуаита справился.

А на 73-й минуте "Пэлас" предоставилась возможность убежать в контратаку. Одсонн Эдуар смело пошел вперед на Бена Уайта, который стал пятиться, после чего пульнул под перекладину — 1:2.

В концовке "орлы" закрылись. У "канониров" был реальный шанс уйти от поражения на 87-й минуте, однако своим ударом с острого угла Киран Тирни лишь сотряс перекладину.

Казалось, "Пэлас" выстоит, однако на исходе компенсированного времени Лакасетт добил мяч в ворота после того, как Гуаита отразил удар с рикошетом — 2:2.

При Микеле Артете "Арсеналу" не привыкать играть вторым номером, но этим вечером "канониры", открыв счет, стали уже слишком многое позволять своему сопернику, за что и поплатились — только ценой невероятных усилий "канонирам" удалось уйти от поражения.

"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Арсенал, Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2021 00:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 19.10.2021 00:32 # tursa
    И че филасофия виера лучше филасофии ортеты?

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  2. lexa-arsenal 19.10.2021 00:23 # lexa-arsenal
    Маню чудом спас очко в матче с лестером

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  3. acceptodessa 19.10.2021 00:06 # acceptodessa
    Гелевый какой же ты тупица...

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  4. slash-lfc 19.10.2021 00:05 # slash-lfc
    вырвали очко нужно было написать. рыгайла уже не тот

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  5. true-manc 19.10.2021 00:04 # true-manc
    Патрика жалко, братишки. Второй раз тупо упускает победу на последней минуте матча. Сперва с Брайтоном, теперь с Арсеналом...

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  6. brown-ale 19.10.2021 00:04 # brown-ale
    Сольскьяер и Артета - братья навек.

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  7. kukuruzzo 19.10.2021 00:02 # kukuruzzo
    Выдающийся матч команда Вийера провела, орлы выложились по полной программе.
    А Арсик временами сегодня даже в атаке комбинировал. Прогресс.

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