"Арсенал" чудом вырвал ничью против "Пэлас"

Только на исходе компенсированного времени "Арсеналу" удалось избежать поражения в дерби против "Кристал Пэлас" — 2:2.

Из-за плохого самочувствия "орлы" недосчитались Уилфрида Захи, чье место в стартовом составе занял Кристиан Бентеке.



В стартовый состав "канониров" вернулся Николя Пепе, заменив Альбера Самби Локонгу.



"Арсенал" хорошо начал матч и уже на восьмой минуте праздновал взятие ворот. Сыграв в стенку с Такехиро Томиясу, Николя Пепе вошел в штрафную с правого флага, после чего нанес обводящий удар. Голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита среагировал, но отразил мяч прямо на Пьер-Эмерика Обамеянга, которому не составило труда поразить цель с близкого расстояния — 1:0.



Вскоре Эмиль Смит-Роу отметился дальним ударом, уверенно остановленным Гуаитой, но этим хозяева и ограничились в первом тайме в плане атак.



"Пэлас" атаковал гораздо активнее. Особенно бушевал Бентеке, который пытался заработать пенальти, а на 28-й минуте пробил с подступов к штрафной, заставив Аарона Рамсдейла совершить сейв.



На последней минуте первого тайма Рамсдейл отметился еще более зрелищным спасением, потащив мяч после дальнего удара с лету Конора Галлахера.



Второй тайм начался с дальнего, но неточного удара Томаса Партея. А на 50-й минуте ответили гости. Бентеке свободно вошел в штрафную, сместился мимо Габриэля и сильно пробил в нижний угол ворот — 1:1.



Спустя семь минут защитники "Арсенала" бросили Джордана Айю, который без сопротивления пробил с подступов к штрафной. Удар пришелся точно по центру, и Рамсдейл перевел мяч на угловой.



На некоторое время "канониры" оказались в замешательстве, однако благодаря поддержке своих фанатов пришли в себя и принялись атаковать. На 72-й минуте вышедший на замену Александр Лакасетт наносил опаснейший обводящий удар, но Гуаита справился.



А на 73-й минуте "Пэлас" предоставилась возможность убежать в контратаку. Одсонн Эдуар смело пошел вперед на Бена Уайта, который стал пятиться, после чего пульнул под перекладину — 1:2.



В концовке "орлы" закрылись. У "канониров" был реальный шанс уйти от поражения на 87-й минуте, однако своим ударом с острого угла Киран Тирни лишь сотряс перекладину.



Казалось, "Пэлас" выстоит, однако на исходе компенсированного времени Лакасетт добил мяч в ворота после того, как Гуаита отразил удар с рикошетом — 2:2.



При Микеле Артете "Арсеналу" не привыкать играть вторым номером, но этим вечером "канониры", открыв счет, стали уже слишком многое позволять своему сопернику, за что и поплатились — только ценой невероятных усилий "канонирам" удалось уйти от поражения.



"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче