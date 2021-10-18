"Юнайтед" ищет архитектора для реконструкции "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" вскоре начнет поиски архитектора для дальнейшей реконструкции "Олд Траффорд".
Только минувшим летом "Юнайтед" вложил 20 миллионов фунтов в инфраструктуру клуба, потратившись как на стадион, так и на свою базу в Каррингтоне.
На трибуне "Стретфорд Энд" были оборудованы места для инвалидов, также появилась зона с перилами. Клуб улучшил газон, прожекторы и раздевалки.
Теперь, сообщает Daily Mail, "Юнайтед" готов взяться за трибуну имени сэра Бобби Чарльтона (бывшую Южную трибуну).
Клуб хочет модернизировать и расширить эту трибуну, одновременно сохранив исторический облик и дух своего стадиона. Такая задача будет поставлена архитектору, поиски которого вот-вот начнутся.
Ожидается, что после завершения работ вместимость "Олд Траффорд" вырастет с 76 до 88 тысяч зрителей.
18.10.2021 23:00
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Им надо обратиться инженерам из Roca – крупнейший производитель унитазов в Европе.
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а не слишком жирно для команды уровня Лиги Европы?
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