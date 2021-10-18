"Юнайтед" ищет архитектора для реконструкции "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" вскоре начнет поиски архитектора для дальнейшей реконструкции "Олд Траффорд".

Только минувшим летом "Юнайтед" вложил 20 миллионов фунтов в инфраструктуру клуба, потратившись как на стадион, так и на свою базу в Каррингтоне.



На трибуне "Стретфорд Энд" были оборудованы места для инвалидов, также появилась зона с перилами. Клуб улучшил газон, прожекторы и раздевалки.



Теперь, сообщает Daily Mail, "Юнайтед" готов взяться за трибуну имени сэра Бобби Чарльтона (бывшую Южную трибуну).



Клуб хочет модернизировать и расширить эту трибуну, одновременно сохранив исторический облик и дух своего стадиона. Такая задача будет поставлена архитектору, поиски которого вот-вот начнутся.



Ожидается, что после завершения работ вместимость "Олд Траффорд" вырастет с 76 до 88 тысяч зрителей.