"Юнайтед" ищет архитектора для реконструкции "Олд Траффорд"

Трибуна имена сэра Бобби Чарльтона "Манчестер Юнайтед" вскоре начнет поиски архитектора для дальнейшей реконструкции "Олд Траффорд".

Только минувшим летом "Юнайтед" вложил 20 миллионов фунтов в инфраструктуру клуба, потратившись как на стадион, так и на свою базу в Каррингтоне.

На трибуне "Стретфорд Энд" были оборудованы места для инвалидов, также появилась зона с перилами. Клуб улучшил газон, прожекторы и раздевалки.

Теперь, сообщает Daily Mail, "Юнайтед" готов взяться за трибуну имени сэра Бобби Чарльтона (бывшую Южную трибуну).

Клуб хочет модернизировать и расширить эту трибуну, одновременно сохранив исторический облик и дух своего стадиона. Такая задача будет поставлена архитектору, поиски которого вот-вот начнутся.

Ожидается, что после завершения работ вместимость "Олд Траффорд" вырастет с 76 до 88 тысяч зрителей.


Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 18.10.2021 23:21 # gerrard08
    Им надо обратиться инженерам из Roca – крупнейший производитель унитазов в Европе.

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  2. scholes18 18.10.2021 23:21 # scholes18
    а не слишком жирно для команды уровня Лиги Европы?

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