Клопп считает, что у Салаха есть шансы на "Золотой мяч"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его нападающий Мохамед Салах все еще может получить "Золотой мяч" в этом году.

Салах не значится среди основных фаворитов на присуждаемую в следующем месяце престижнейшую индивидуальную награду, поскольку ничего не выиграл со своим клубом или сборной Египта в этом году.



Но если исходить из стабильности демонстрируемой игры на протяжении длительного времени, то Салах вполне может стать обладателем "Золотого мяча", считает Клопп.



"Я не совсем понимаю, за что дают "Золотой мяч". Если нужно достичь финала Лиги Чемпионов и забить больше всех, то ему может быть немного сложно. Но если учитывается игра за последние два года, тогда у него есть шансы. Получит ли он, наконец, признание? Внутри оно всегда у него было, снаружи — не знаю".



"После двух его голов (против "Манчестер Сити" и "Уотфорда") люди внезапно заговорили, что он, возможно, является лучшим игроком в мире, и это немного странно. Он несколько лет забивает такие голы и играет таким невероятным образом".



"Я беспокоюсь лишь насчет того, что он делал это снова и снова. Если хотите написать что-нибудь хорошее о нем, то сделайте это, потому что он заслуживает "Золотой мяч", но теперь дайте нам подготовиться к "Атлетико", — цитирует Клоппа ESPN.