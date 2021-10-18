Виейра упрекнул Уайта насчет просмотра футбола

Бен Уайт Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра упрекнул защитника "Арсенала" Бена Уайта, который признался, что не смотрит футбол по телевизору.

В преддверии дерби с "Пэлас" Уайт признался, что не смотрит и никогда не смотрел другие матчи. Бен также сообщил, что толком не знает, каким игроком был Виейра.

Такое отношение к футболу как к работе Виейра списывает на культурные особенности, но Патрик не считает это правильным.

"Смотреть футбол — это важно. Это показывает, что у тебя есть страсть и любовь к футболу. Тьерри (Анри) был готов смотреть любого рода матч в любой лиге в любой стране".

"Он был осведомлен обо всем в футболе. Я играл с Сеском Фабрегасом, и испанские игроки тоже смотрели матчи каждый день".

"Здесь в Англии другая культура — не лучше, не хуже. Но во Франции или Испании игроки смотрят футбол, как и в Италии, где мне тоже довелось поиграть", — приводит слова Виейра Daily Express.


Метки Арсенал, Виейра, Кристал Пэлас, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1304

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Последние комментарии:




  1. french 18.10.2021 20:27 # french
    Батистута не смотрел и не любил футбол. Однако, быть одним из лучших в своей эпохе, это ему не помешало.

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  2. ganinilyha 18.10.2021 20:00 # ganinilyha
    Подписали бестолоча

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  3. tursa 18.10.2021 19:15 # tursa
    Уайт тот самый футболист который играет только ради денег, от того и играет в середняках

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  4. chelsiukpro 18.10.2021 19:11 # chelsiukpro
    Это просто не футболист который не смотрит АПЛ!

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  5. true-manc 18.10.2021 19:09 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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