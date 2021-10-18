Виейра упрекнул Уайта насчет просмотра футбола
Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра упрекнул защитника "Арсенала" Бена Уайта, который признался, что не смотрит футбол по телевизору.
В преддверии дерби с "Пэлас" Уайт признался, что не смотрит и никогда не смотрел другие матчи. Бен также сообщил, что толком не знает, каким игроком был Виейра.
Такое отношение к футболу как к работе Виейра списывает на культурные особенности, но Патрик не считает это правильным.
"Смотреть футбол — это важно. Это показывает, что у тебя есть страсть и любовь к футболу. Тьерри (Анри) был готов смотреть любого рода матч в любой лиге в любой стране".
"Он был осведомлен обо всем в футболе. Я играл с Сеском Фабрегасом, и испанские игроки тоже смотрели матчи каждый день".
"Здесь в Англии другая культура — не лучше, не хуже. Но во Франции или Испании игроки смотрят футбол, как и в Италии, где мне тоже довелось поиграть", — приводит слова Виейра Daily Express.
18.10.2021 19:00
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Последние комментарии:
Батистута не смотрел и не любил футбол. Однако, быть одним из лучших в своей эпохе, это ему не помешало.
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Подписали бестолоча
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Уайт тот самый футболист который играет только ради денег, от того и играет в середняках
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Это просто не футболист который не смотрит АПЛ!
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КОРОЛЬ!!!
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