Виейра упрекнул Уайта насчет просмотра футбола

Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра упрекнул защитника "Арсенала" Бена Уайта, который признался, что не смотрит футбол по телевизору.

В преддверии дерби с "Пэлас" Уайт признался, что не смотрит и никогда не смотрел другие матчи. Бен также сообщил, что толком не знает, каким игроком был Виейра.



Такое отношение к футболу как к работе Виейра списывает на культурные особенности, но Патрик не считает это правильным.



"Смотреть футбол — это важно. Это показывает, что у тебя есть страсть и любовь к футболу. Тьерри (Анри) был готов смотреть любого рода матч в любой лиге в любой стране".



"Он был осведомлен обо всем в футболе. Я играл с Сеском Фабрегасом, и испанские игроки тоже смотрели матчи каждый день".



"Здесь в Англии другая культура — не лучше, не хуже. Но во Франции или Испании игроки смотрят футбол, как и в Италии, где мне тоже довелось поиграть", — приводит слова Виейра Daily Express.