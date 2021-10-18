УЕФА обязал сборную Англии сыграть один матч без зрителей

Англия понесла наказание за беспорядки, которые устроили ее фанаты во время финала Евро-2020.

Напомним, финальный матч Евро-2020 между сборными Англии и Италии 11 июля сопровождался массовыми беспорядками — около четверти миллиона фанатов собрались близ "Уэмбли", а нескольким тысячам удалось прорваться на стадион без билетов.



Беспорядки наблюдались и во время игры — фанаты домашней команды освистали итальянский гимн и запускали файеры, а на поле вторгся посторонний.



Изучив все детали, дисциплинарный комитет УЕФА решил наказать сборную Англии одним матчем (под эгидой УЕФА) при пустых трибунах.



Запрет на зрителей может быть расширен на второй матч, если в течение двух лет случится похожий инцидент.



Также FA предстоит выплатить штраф в 100 тысяч евро.