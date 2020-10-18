Де Брюйне: "Понимаю разочарование Стерлинга"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне выразил сочувствие своему партнеру по команде Рахиму Стерлингу.

На днях 26-летний Стерлинг признался, что разочарован отсутствием регулярной игровой практики, а потому готов покинуть "Сити" и Премьер-Лигу.



Де Брюйне понимает чувства Рахима, но в то же время понимает, что без ротации "горожанам" не преуспеть на всех фронтах.



"Конечно, ротация — это важно, потому что мы выступаем в четырех соревнованиях. Порой с этим тяжело мириться".



"Я понимаю его разочарование, потому что я сам игрок. Некоторым игрокам сложнее войти в ритм, и, возможно, Раз такой. Я сам такой".



"Иногда это сложно, когда ты один матч сыграл, другой матч не сыграл, однако эти решения принимает тренер".



"Это очень сложно, потому что у нас 22-23 невероятных игрока, которые вызываются в свои сборные. Кого бы ты ни выпустил, в большинстве случаев ты будешь прав".



"Когда команда играет хорошо, ты, будучи игроком, не можешь особо жаловаться. Но мы стараемся помогать друг другу — это единственное, что мы, игроки, можем", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.