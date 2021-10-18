Невилл: "Санчо — жертва того, как играет "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо не виноват в своей невыразительной игре.

После своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 73 миллиона фунтов Санчо сыграл уже 10 матчей за "Юнайтед", но не совершил ни одного результативного действия.



Однако Невилл спешит заступиться за Санчо, считая, что игра Джейдона лишь является следствием неважной игры всей команды.



"Санчо является жертвой того, как играет команда в данный момент".



"Тебе хотелось бы, чтобы такого рода игрок приходил в сыгранную команду. Он все еще находится в поисках себя, хотя заключительные 20 минут против "Эвертона" пару недель назад он отыграл хорошо".



"Не нужно фокусировать критику на нем. Конечно, стоившего такие деньги игрока "Юнайтед" неминуемо будут критиковать, но это лишь отвлекает от настоящих проблем", — сообщил Невилл Sky Sports.